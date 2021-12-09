Bakan Soylu: Hakkari’de 270 kilogram eroin, 25 kilogram metamfetamin ele geçirildi

ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 270 kilogram eroin ve 25 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildiğini açıkladı.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Hakkari Yüksekova’da bugün, jandarmamız tarafından; 270 kilogram eroin, 25 kilogram metamfetamin ele geçirildi. 2021 yılı içerisinde toplam 7 ton eroin, 21 bin litre asetik anhidrit ele geçirildi. Kahraman güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

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