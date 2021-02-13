Bakan Soylu: Diyarbakır annelerinde 24’üncü buluşma gerçekleşiyor

İZMİR (DHA)-CUMHURBAŞKANLIĞI himayesinde Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörlüğü tarafından düzenlenecek 'Göç: Önümüzdeki Yirmi Yılın Projeksiyonu ve Ötesi' başlıklı uluslararası konferans, 22-24 Şubat 2021 tarihleri...