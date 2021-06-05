Bakan Soylu: Allah sizin emrinize amade olmaktan uzaklaştırmasın (5)

5 BİN YILLIK YERLEŞİM YERLERİNDE İNCELEME YAPTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afyonkarahisar programında İl Emniyet Müdürlüğü binasındaki incelemelerinin ardından Frig Vadisi’nin Afyonkarahisar’daki merkezi Ayazini köyünü ziyaret etti. Yoğun bir kalabalığın karşıladığı Süleyman Soylu, akşam saatlerinde 5 bin yıllık tarihi geçmişi olduğu ifade edilen köydeki oyma kaya yerleşim yerleri ve turizme yönelik yatırımlarla ilgili incelemeler yaptı. Tarihi köye ziyaretini ilk adım olarak nitelendiren Bakan Soylu, şöyle konuştu:

“Ben buraya hanımla kalmaya gelmeden gözüm arkada kalır. Ankara’ya yakın öyle mi, geleceğiz inşallah bir gece kalacağız, buradan da güzel güzel fotoğraflar paylaşacağız ki milletin de canı çeksin, gelsin. Çok zor günler geçirdik, böyle morallere de ihtiyacımız var, milletimizin de ihtiyacı var, hepimizin ihtiyacı var. Çünkü bu koronavirüs maalesef hiçbirbirimizin beklemediği, şu anda dünyanın baş etmekte zorlandığı, hepimizin baş etmekte zorlandığı bir illet. Ama şükürler olsun bir noktaya kadar geldik, inşallah aşılarla ve biraz daha tedbirlerle birlikte de zannediyorum ki bu yazın içerisinde daha rahatlayacağımız günlerde de buluşacağız. Ya ondan sonrası? Şunu ifade etmek isterim; Türkiye dinamizmi, kaynağı, zenginliği cenabı Allah tarafından bahşedilen güçlü bir ülkedir. Kendimize yetiyoruz, etrafımızdaki mağdur ve mazluma da yetiyoruz, el uzatıyoruz. Belki birçok bela ve musibetten cenabı Allah bu milletin ali cenablığı, veren el olması sayesinde, bu zenginliğin onu şımartmaması sayesinde muhafaza ediyor ve koruyor. Bugünkü Türkiye dünden daha iyi, inanıyorum ki göreceksiniz Tayyip Erdoğan’ın bugün oluşturduğu Türkiye’si yarına çok daha güçlü bir Türkiye olarak kalacaktır.”

22.15 MİTİNGİ

Ayazini köyünden sonra Bakan Soylu, beraberindeki heyetle İhsaniye ilçesine bağlı Döğer beldesini ziyaret etti. Saat 22.15 sıralarında ise Döğerlilere kısa bir miting yapan Bakan Soylu, bir parkın duvarına çıkarak mikrofonsuz konuştu. Park önündeki yolda köylülere seslenen Bakan Soylu, “Bizi terbiye etmeye çalışıyorlar. Diyorlar ki ‘Bu kadar Türkiye’nin üzerine gidiyoruz, Gezi yaptık, 17- 25 yaptık, 6- 7 Ekim yaptık, 15 Temmuz darbesini yaptık, ardından ekonomi olarak saldırdık, bunlar nasıl bir şekilde sarsılmıyorlar.’ Biz onların saldırılarıyla terbiye edilecek bir millet değiliz. Bu terbiye gelmedi, ordularıyla beraber geldiler, gelmedi. Burası kahramanlığın şehri, bizim başka bir iddiamız var, biz dünyaya Anadolu medeniyeti, inancımızı, kimliğimizi, geleneğimizi, örfümüzü, adetimizi ve bize bırakılan tüm anlayışı nakşetmeye yemin etmiş bir milletiz. Hiç endişe etmeyin, Türkiye 2023’e doludizgin üreterek, birlik içerisinde hem de koşarak bütün dünyayı parmak ısırtarak, etrafındaki coğrafyaya huzur getirerek, güçlü bir şekilde gitmektedir, gidecektir” dedi.

‘TERTEMİZ BİR TÜRKİYE’

Konuşmasında yapılacak daha çok iş olduğundan bahseden Bakan Soylu, “Terörü bitirmek bizim boynumuzun borcudur. Uyuşturucuyu diz çöktürmek bizim milletimize borcumuzdur, bize bırakın. Bu ülkede kaçakçılığı göçekçiliği, organize suçları bunları, diz çöktürmek ve tertemiz bir Türkiye’ye ulaştırmak bizim borcumuzdur. 19 yıldır sizi mahcup etmedik, bundan sonra da mahcup etmeyeceğiz” diye konuştu.

Bakan Soylu, saat 22.30 sıralarında sona eren konuşmasının ardından park ve meydandaki vatandaşlarla fotoğraf çektirdikten sonra Döğer’den ayrıldı.

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