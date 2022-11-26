Bakan Soylu: 74 belediyede 88 soruşturma yürütüldü

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Şaduman UNUTMAZ- Muhammet BAYRAM/ ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, “2022 yılında 12 belediyede 14 soruşturma olmak üzere toplam 74 belediyede 88 soruşturma yürütüldü. Burada herhangi bir siyasi partiye yönelik farklılık, baskı, herhangi bir siyasi partiye yönelik bir anlayış söz konusu değil” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, belediyelerde yürütülen soruşturmalarla ilgili basın toplantısı düzenledi. Bakan Soylu, terör soruşturmaları kapsamında 2019 yılında 33 belediyede toplam 42 soruşturma, 2020’de 13 belediyede toplam 14 soruşturma, 2021’de 16 belediyede toplam 18 soruşturma yürütüldüğünü söyledi. Soylu, “2022 yılında 12 belediyede toplam 14 soruşturma, olmak üzere toplamda 74 belediyede 88 soruşturma yürütüldü. Bu 88 soruşturmadan da 79’u tamamlandı; 42 ön inceleme raporu, 19 araştırma raporu, 33 tevdi raporu, 2 inceleme raporu, 3 form inceleme raporu, 2 tazmin raporu düzenlendi. 9 soruşturma ise halen devam etmektedir. Zaman zaman muhalefet partileri tarafından; özellikle muhalefet partili belediyelere müfettiş gönderildiği ve bu yolla muhalefet partili belediyeler üzerinde baskı oluşturulmaya çalışıldığı iddiaları dillendirilmektedir. Bu iddianın mesnetsiz olduğunu, tamamen siyasi içerik taşıdığını ve devleti, denetim mekanizmalarını etkisizleştirmeyi hedef aldığını daha önce milletimizle kamuoyu ile paylaşmıştık” dedi.

‘HERHANGİ BİR PARTİYE FARKLILIK YOK’

Soylu, 2019-2022 yılları arasında bakanlık makamından alınan genel soruşturma, araştırma, ön inceleme ve araştırma onay sayılarını açıklayarak, “AK Parti 885 onay, yüzde 33.5, CHP 1107 onay, yüzde 41.9, MHP 265 yüzde 10.03, İYİ Parti 35 onay yüzde 1.32, HDP 148 onay yüzde 5.6, bağımsız belediyelerle ilgili 57 onay yüzde 2.16. Bunların içinden soruşturma izni verilmesi kararlarının dağılımı ve inceleme araştırma sayısına göre oranı ise şöyle; AK Parti 227 karar, oranı yüzde 26, CHP 234 karar oranı yüzde 21, MHP 86 karar oranı yüzde 32, İYİ Parti 11 karar oranı yüzde 31, HDP 93 karar oranı yüzde 63. Burada herhangi bir siyasi partiye yönelik farklılık, baskı, herhangi bir siyasi partiye yönelik bir anlayış söz konusu değil” diye konuştu.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDE 50 KİŞİ TESPİT EDİLDİ

Bakan Soylu, Mersin Büyükşehir Belediyesi, bağlı kuruluşları ve şirketlerinde terör örgütleriyle irtibatlı ve iltisaklı şahısların istihdam edildiği iddialarına ilişkin 21 Mart’ta mülkiye ve ticaret müfettişleri tarafından idari soruşturma başlatıldığını hatırlatarak, “Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı şirketlerde toplam 54 kişinin terör örgütleriyle irtibat/iltisaklı olduğu tespit edildi. Bunlardan 30’u hakkında ‘PKK/KCK veya FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmak’, ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçlarından verilmiş mahkeme kararları var; bazılarının ise yargılamaları sürüyor. Bu 54 kişiden 30 kişi doğrudan iltisaklı veya örgüt üyesi, 24 kişinin de 1’inci ve 2’nci derece yakınları örgüt üyesi veya iltisaklı kişiler, yani sözde ‘değer ailesi’ olarak değerlendirilebilecek kişilerdir” dedi.

Soylu, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde 2 adli soruşturma yürütüldüğünü, bu operasyonlarda 1’si Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Bedrettin Gündeş olmak üzere 28 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 4’ünün tutuklandığını ve 14’ü hakkında kamu davası açıldığını kaydetti.

‘ÖRGÜTLE İLTİSAKLI KİŞİLERİ İŞE ALDIĞI TESPİT EDİLDİ’

Bakan Soylu, Adana Seyhan Belediyesi’ne ilişkin tespitleri de paylaşarak, şunları kaydetti:

“Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Funda Buyruk’un PKK terör örgütünün sözde bölge sorumlusu ve halen tutuklu olan terörist Mehmet Saruhan ile irtibatlı olduğu ve belediyeye sözde değer ailesi olarak eleman aldığı iddiaları vardı. Bu iddialara ilişkin 30 haziran 2022 tarihli onayla mülkiye ve ticaret müfettişleri tarafından yürütülen soruşturmada; Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Funda Buyruk’un ‘teröre yardım ve yataklık’ suçlamasıyla yargılamasının devam ettiği; aynı zamanda bakanlığımızca açığa alındığı; son mahalli idareler seçiminden, incelemenin başladığı 22/07/2022 tarihine kadar Seyhan Belediyesi’ne bağlı ‘Seyhan İmar İnşaat Kültür Sağlık Ticaret Anonim Şirketi’nde işe alınan 501 kişiden 234 kişi hakkında hiçbir şekilde güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması talebinde bulunulmadığı; bu şahıslardan halen belediye şirketinde çalışan 12’sinin kendilerinin veya 1’inci ve 2’nci derece yakınlarının çeşitli tarihlerde terör bağlantılı eylemler içerisinde bulundukları tespit edilmiştir. Bu 12 kişiden 1’i hakkında terör örgütüne üye olmak suçu çerçevesinde yürütülen soruşturma devam ediyor. 3’ünün ise ‘PKK/KCK terör örgütüne üye olma’, ‘PKK/KCK adına korsan gösteriye katılma’, ‘PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapma’ suçlarından mahkumiyet kararları olduğu ve bu suçları adli sicil belgelerinde göründüğü halde belediyede çalışmaya devam etikleri tespit edilmiştir. Soruşturma kapsamında Funda Buyruk’un, örgütle iltisaklı kişileri işe aldığı tespit edilmiştir. Belediye çalışanı Mahsum Uzun’un da terör örgütü tarafından değer ailesi olarak adlandırılan ailelerden olduğu ve kız kardeşi Amara-Semsur kod adlı Çağla Uzun’un PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanında faaliyet yürütmekteyken 2017 yılında etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir. Adli makamlara sevk edilen 4 şüpheli tutuklanmış, 2 belediye personelinin de aralarında bulunduğu 27 şahsın adli kontrol kararıyla yargılanmalarına devam edilmektedir.”

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SORUŞTURMALARI

Bakan Soylu, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ilişkin yürütülen soruşturmalara da değinerek, “23 Nisan’da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen adli soruşturmada, haklarında ifade ve teşhis bulunan PKK/KCK terör örgütü adına faaliyet yürüten kişilere yönelik başlatılan operasyonda gözaltına alınan 50 şüpheliden biri olan Mustafa Demir’in SGK kaydında, İzmir Büyükşehir Belediye başkanlığında tekniker olduğu yazmakta. Bu kişi gözaltına alınmış, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiş ve halen Sincan cezaevinde bulunmakta. Bu kişinin ayrıca, Kandil bölgesinde 15-20 Mayıs 2004 tarihinde, sözde PKK Korgra-gel 2’nci Kongresi’ne katıldığı tespit edilmiştir. Diğer adli soruşturma, Gaziantep’te yürütülmüştür. 14 Temmuz’da PKK/KCK terör örgütünün sözde cezaevi iç-dış koordinasyon, kadın alan, kent meclisi, mali ve ekonomik alan, ideolojik alan, devrimci gençlik hareketi, demokratik toplum kongresi, HDP Gençlik Meclisi içerisinde eylem ve faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 31 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Soruşturma kapsamında; Şehitkamil CHP İlçe Belediye Meclis Üyesi Hurşit Besle’nin KCK/Türkiye masası yapılanması ve mahalle meclisleri içerisinde faaliyet yürüttüğü ve bu amaçla ev toplantıları düzenlediği; Şahinbey CHP İlçe Belediye Meclis Üyesi Avukat Adnan Erol’un PKK/KCK cezaevi dış koordinasyonu içerisinde faaliyet yürüttüğü anlaşılmıştır. Adli makamlara sevk edilen adı geçen şüphelilerin ‘silahlı terör örgütü kurma, yönetme veya üye olma’ suçundan yargılamaları sürmektedir” dedi.

‘İBB’DE 15 BİN 125 KİŞİ İÇİN GÜVENLİK SORUŞTURMASI İSTENMEMİŞ’

Bakan Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB), İETT, İSKİ ve 30 belediye iştirakinde 2019 yılından itibaren yapılan personel, ihale ve işyeri ruhsatlarına ilişkin özel teftişin başlatıldığını anımsatarak, şöyle konuştu:

“Bu kapsamda personel ile ilgili tespitler, özetle şu şekildedir; SGK ve İBB verilerinin birlikte değerlendirilmesi sonucunda; İBB’ye 1984, İSKİ’ye 454, İETT’ye 66 ve belediye iştiraki olan 30 şirkete 22 bin 857 kişi olmak üzere, toplam 25 bin 361 kişinin ilk defa işe alındığı, ayrıca, İBB verilerine göre aynı dönem içerisinde belediye şirketlerinden 21 bin 356 kişinin işten çıkartıldığı tespit edilmiştir. Yani aslında belediyede bir personel tasarrufu olmamış, bilakis, 4 bin 5 kişilik bir artış yaşanmıştır. İlk defa işe alınan 25 bin 361 kişiden, 15 bin 125 kişi hakkında belediye tarafından hiçbir güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması talebinde bulunulmamış ve ayrıca, mevzuata göre şirketlerde ilk defa işe alınanlar için değerlendirme komisyonu oluşturulması gerekirken bu da yapılmamıştır. Adli sicil belgeleri e-Devlet üzerinden alınırken kamu/özel seçeneğinden ‘özel’ seçeneğinin seçilmesi nedeniyle, bu kişilerin büyük çoğunluğuyla ilgili sadece özel şirketler için verilen adli sicil kaydının olduğu, arşiv kaydının ise bulunmadığı anlaşılmıştır. Müfettiş incelemesi başladıktan sonra ise daha önce güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması talep edilmeyen personel hakkında İstanbul Valiliğine apar topar arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması talepleri gönderilmeye başlanmıştır. Özel teftişin başlamasından sonra 120 civarında kişi, güvenlik soruşturmaları nedeniyle işten çıkarılmıştır.”

‘6 KİŞİ PKK/KCK TERÖR ÖRGÜTÜ ADINA SİLAHLI FAALİYET GÖSTERMİŞ’

Bakan Soylu, ilk defa işe alınan 25 bin 361 kişiden, 4 bin 227 kişi hakkında adli soruşturma ve kovuşturmanın bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Bunlardan toplam 1668 kişi hakkında terör örgütleri ile irtibatlı ve iltisaklı olduklarına dair ilişik kaydı ve adli kayıt bulunduğu tespit edilmiştir. Söz konusu 1668 kişinin terör örgütlerine göre dağılımı şöyledir; FETÖ/PDY 875, PKK/KCK 432, DHKP/C 143, THKP/C 66, TKP/ML 64, MLKP 33, DEAŞ 3, El Kaide 1 ve diğer örgütler 51. 1668 kişi içindeki incelemeye konu 505 kişiden 49 kişinin İBB; 2 kişinin İETT, 17 kişinin İSKİ ve 437 kişinin İBB iştiraki şirketler tarafından işe alındığı; ancak bu kişilerden 223 kişinin İBB, 12 kişinin İETT, 33 kişinin İSKİ ve 237 kişinin İBB iştiraki şirketlerde çalıştığı, yani işe alındığı ve çalıştığı yerlerin farklı olduğu, yani şirket üzerinden alınan kişilerin memurlar eliyle yürütülmesi gereken görevlerde çalıştırıldıkları keza incelemeye konu bu 505 kişiden 484 kişinin terör örgütleriyle irtibatlı ve iltisaklı olabileceklerine dair kayıt bulunduğu, ancak güvenlik soruşturmaları yapılmadan işe başlatıldıkları belirlendi. İncelemeye konu olan bu 505 kişiden, 36 kişinin ‘sözde değer ailesi’ mensubu olduğu, 6 kişinin bizzat PKK/KCK terör örgütü adına kırsal alanda silahlı olarak faaliyet göstermiş olduğu, terör örgütleriyle irtibat ve iltisakları nedeniyle KHK ile kamu görevinden ihraç edilen 21 kişinin ilgili KHK’larda ‘ihraç edilen kişilerin doğrudan veya dolaylı olarak kamu görevinde çalıştırılamayacakları’ açıkça belirtilmesine rağmen, İBB şirketlerinde işe alındıkları tespit edilmiştir. 1668 kişiden; terör suçları ve anayasal düzene karşı işlenen suçlar dışında kalan suçlardan hakkında 1 yıl ve üzeri mahkumiyet kararı bulunan 456 kişi tespit edilmiş olup, bunlar da güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yaptırılmadan ve durumları değerlendirilmeden işe alınmışlardır.”

Bakan Soylu, soruşturma yürütülen belediyelere kayyum atanıp atanmayacağına ilişkin ise “Bu tip bir kayyum gündemimizde yok. HDP’li belediyelerde de kayyum atamadığımız belediye var, burada kanunun kendine ait oluşturduğu mecburiyet söz konusu, biz de o ilkelere uymak zorundayız. Terörden uzak dursunlar bize yeter” dedi. (DHA)

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