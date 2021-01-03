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Bakan Soylu: 5 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Gabar Dağı’nda 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “2021’de kahramanlarımız Gabar Dağı’ndan ilk haberi verdi. İnlerine girdiler. Mağarada 5 terörist kahraman jandarma komandolarımız tarafından silah ve mühimmatlarıyla etkisiz hale getirildi. Allah evlatlarımızı muhafaza etsin” dedi.

 

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