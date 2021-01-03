Bakan Soylu: 5 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Gabar Dağı’nda 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “2021’de kahramanlarımız Gabar Dağı’ndan ilk haberi verdi. İnlerine girdiler. Mağarada 5 terörist kahraman jandarma komandolarımız tarafından silah ve mühimmatlarıyla etkisiz hale getirildi. Allah evlatlarımızı muhafaza etsin” dedi.
FOTOĞRAFLI
Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)- AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi'nden Doç. Dr. Tuğçe Tural Kara, Covid-19'un çocuk…
Yusuf KANTARLI-Can ÇELİK/ADANA,(DHA)-ADANA Kamu Müteahhitleri Derneği (AKAMDER) Başkanı Mustafa Karslıoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından…
Tuna İŞLEYEN/TAŞANLI (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde 7 çocuk annesi Sultan Bilgin'in (92), yüksek ateş ve…
Nevra UÇKAÇ / İZMİR, (DHA) - İTALYAN Ilaria Alasondra Sassone'dan (31) dünyaya gelen 5 yaşındaki…
Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Demre ilçesindeki Beymelek Dalyanı, birçok balık ve kuş türü ile 2 tür deniz…
Mehmet ÇINAR/BURDUR, (DHA)- TÜRKİYE'nin en önemli göllerinden biri olan ve son yıllarda büyük su kaybı…