Bakan Soylu: 2020 yılında trafikte ölümler, son 10 yılın en düşüğünde

ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 2020 yılında trafikte ölümlerin 4 bin 890 ile son 10 yılın en düşüğü olduğunu açıkladı.
Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Trafikte ölümler; tedbir, denetim, eğitim, iyileşen yollar, teknolojik ve acil sağlık müdahale kapasitesiyle, milletimizin dikkatiyle son 10 yılda yüzbinde 13.4’ten 5.9’a düştü. 2020 yılı ölümü, son 10 yılın en düşüğünde; 4 bin 890. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; her yıl daha iyiye” dedi.
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