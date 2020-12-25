Bakan Selçuk’tan yüz yüze sınav açıklaması

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, eğitimi, ders konularını öğrencilere yüklemek için değil öğrencileri bilgiyle yetiştirmek ve donanımlı olarak geleceğe hazırlamak için verdiklerini belirtti. Sınavların da öğrencilerin bu bilgileri ne kadar aldığını ölçmek ve durumu değerlendirmek için yapıldığını kaydeden Selçuk, “Sınavın başka bir amacı yoktur. Eğer bugün bir öğrenme kaybınız olur ve biz bunu fark etmezsek bu eksikler, hayatınız boyunca karşınıza çıkar” dedi.
‘YÜZ YÜZE SINAV KONUSUNU YENİDEN ELE ALDIK’
Bakan Selçuk, bu yılın olağanüstü süreçten geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:
“Süreç hızlı değişiyor; kararlar, uzun değerlendirmeler doğrultusunda alınıyor. Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve Sağlık Bakanlığımızın değerlendirmeleri doğrultusunda yüz yüze sınav konusunu yeniden ele aldık. Aldığımız kararla ilkokul ve ortaokul öğrencilerimiz karne notlarını bu dönem ders etkinliklerine katılım puanı üzerinden alacak. Lise öğrencilerimizin birinci dönem notlarını ise ikinci dönem yapacağımız yüz yüze sınavlarla belirleyeceğiz. Lütfen, siz şu an sadece sağlığınıza ve derslerinize odaklanın. En çok ihtiyacımız olan şey sağlık ve geleceğe dair tek güvencemiz sizlersiniz. Güzel bir gün diliyorum.”
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