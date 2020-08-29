Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde bir basın toplantısı düzenleyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim çalışmaları ve yeni eğitim öğretim yılı hazırlıklarıyla ilgili bilgi paylaştı.

21 Eylül’de yüz yüze eğitimi başlatacağız

Yüz yüze eğitime hangi sınıflarla, nasıl başlanacağı sorusuna yanıt veren Bakan Selçuk, “Sağlık Bakanlığımız ‘okulların tamamının açılmasında sakınca yoktur’ derse biz tabii ki açarız. Biz belirli sınıflarda 21 Eylül’de yüz yüze eğitimi başlatacağız” dedi.

Corona virüsü salgını nedeniyle geçtiğimiz dönemin bir bölümünü uzaktan eğitim modeli ile evlerinde tamamlayan milyonlarca öğrenci yeni döneme 31 Ağustos’ta yine uzaktan eğitimle başlayacak. Yüz yüze eğitime ise 21 Eylül’de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda kademeli olarak başlanması planlanıyor.