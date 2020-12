Bakan Selçuk’tan, ‘örgü bebekli’ Dünya Engelliler Günü paylaşımı

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir öğretmen tarafından kendisine hediye edilen örgü bebeğin fotoğrafını sosyal medyadan paylaşarak, “Bu hediyenin benim için anlamı: Her gün engelli öğrencilerimiz için yeni bir kolaylık, yeni bir hak üzerinde çalışmayı unutma” dedi.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ etiketiyle yaptığı paylaşımda, bir öğretmen tarafından kendisine hediye edilen örgü bebeğin fotoğrafını paylaştı. Bakan Selçuk mesajında, “Bakan masalarında her zaman resmi evraklar durmaz. Bugün masamda bir öğretmenimizin elleriyle ördüğü Nesli Bebek var. Bu hediyenin benim için anlamı: Her gün engelli öğrencilerimiz için yeni bir kolaylık, yeni bir hak üzerinde çalışmayı unutma…” dedi.

