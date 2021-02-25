Bakan Selçuk’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘doğum günü’ mesajı

ANKARA, (DHA)- AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 67’nci yaş gününü kutladı.

Bakan Selçuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 67’nci yaş gününü Twitter hesabından paylaştığı video ile kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü kutlayan çocukların olduğu bir video paylaşan Selçuk, “Oya Annemizin emaneti Kasımpaşa’daki yavrularımızdan Cumhurbaşkanımıza mesaj var. İyi ki doğdun Milletin Adamı Recep Tayyip Erdoğan” ifadelerini kullandı.

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