Bakan Selçuk’tan ‘Aylin Sözer’ paylaşımı: Davanın yakın takipçisi olacağız

Türkiye İstatistik Kurumu'nca (TÜİK) asgari ücret ile ilgili yapılan hesaplamanın teknik işlem olduğu belirterek, "Bu hesap bir işçinin ihtiyaç duyacağı aylık toplam harcama gereksinimini göstermektedir ve bu çalışmanın sonuçları Komisyona sunulmaktadır. Ne asgari ücret ne de asgari ücret artış oranı TÜİK tarafından belirlenmemekte ve önerilmemektedir" denildi.