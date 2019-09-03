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      Eğitim Haberleri

      Okula hazırlık sürecinde asıl görev ebeveynlerin

      Editör -
      Çocukların uzun bir tatil döneminin ardından okula uyum konusunda sıkıntı çekebileceklerini belirten Uzman Klinik Psikolog Dila Özçelik, bu süreçte sorumluluğun ailelere düştüğünü belirtti.
      Eğitim Haberleri

      Okula uyumu sağlamanın püf noktaları

      Editör -
      Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uzmanı Sesil Kalender, okulların açılmasına sayılı günler kala çocukların okula uyum sağlamasını kolaylaştıracak püf noktaları anlattı.
      Eğitim Haberleri

      Bakan Selçuk: Vizyon belgesinde yaptığımız çalışmayı Ekim’de paylaşacağız

      Editör -
      Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçen yıl ekim ayında vizyon belgesinin yayımlandığını belirterek, "Yaptığımız her çalışmayı, hangi konuda ne aşamada olduğumuzu bu yıl inşallah ekim ayında yine paylaşacağız" dedi.
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