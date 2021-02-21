Bakan Selçuk: Şehitlerimizin emaneti ailemizin yanındayız

ANKARA, (DHA)- AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Adana’da şehit mezarlarının tahrip edilmesine tepki göstererek, “Şehitlerimizin emaneti ailemizin yanındayız” dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Adana’da şehitlerimizin naaşlarının da bulunduğu mezarlığa yapılan alçak saldırıyı şiddetle kınıyorum. İnsanlıktan nasibini almamış saldırganların bulunup hak ettikleri cezayı almaları için devletimiz ne gerekiyorsa yapacaktır. Şehitlerimizin emaneti ailemizin yanındayız” ifadelerini kaydetti.

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