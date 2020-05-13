Koronavirüs salgını sonrası birçok alanda olduğu gibi gıda ve tarım alanında da önemli değişimler beklendiğine dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Merve Hamzaoğlu, yeni döneme uyum için üretime devam etmenin önemine vurgu yaparak, gençlerin tarımsal üretime teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.