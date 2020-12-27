Bakan Selçuk, Mehmet Akif’i öğrencilerin hazırladığı kliple andı

Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, (DHA)- MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstiklal Marşı’nın şairi Mehmet Akif Ersoy’un 84’üncü ölüm yıl dönümü nedeniyle lise öğrencilerinin hazırladığı özel videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un ölümsüz eseri Safahat’ın ‘Gölgeler’ bölümünde yer alan ‘Mehmet Ali’ye’ şiiri, öğretmen ve öğrenci iş birliğiyle bestelendi. Bestesi Çekmeköy Özden Cengiz Anadolu Lisesi Müdürü Şanlı Ulus’a ait şarkının vokallerini ise lise öğrencileri üstlendi. Videodaki bağlama, kanun, keman, bendir, tambur ve ney performansını da Milli Eğitim Bakanlığı’nın Musiki Lisesi pilot okulu olan Üsküdar Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi (AİHL) 12’nci sınıf öğrencileri gerçekleştirdi. Bakan Selçuk, İstiklal Marşı’nın şairi Mehmet Akif Ersoy’u ölüm yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, öğrencilerin hazırladığı bu videoya da yer verdi. Selçuk mesajında, “Çanakkale Geçilmez’i en güzel o anlattı. Paltosuz kışlar içindeyken İstiklal Marşı’mızı milletine bağışlayan yüce gönlünü şiar bildik. Rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimize teşekkürlerimle” dedi.

FOTOĞRAFLI