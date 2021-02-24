Ana Sayfa Güncel Haberler Bakan Selçuk, koronavirüs aşısı oldu/Ek fotoğraflar
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
Van’da 115 yerleşim biriminin yolu kardan kapandı; ekipler açmak için çalışıyor
Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)- VAN'da, dün etikili olan ve gece geç saatlere kadar belirli aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle 115 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. Kapanan...
Korsanların kaçırdığı gemici korku dolu anları anlattı: Her gün birini öldüreceğiz
Tolga TAHÇI / İZMİR,(DHA)- NİJERYA açıklarında kaçırılan 'Mozart' isimli gemide bulunan 15 gemiciden biri olan Erdi Akman, yaşadıkları korku dolu anları anlattı. Korsanlar tarafından...
Tarım kredi kooperatifindeki 933 bin TL’lik hayali satışı 3 saatlik ses...
Anıl ATAR/ADANA, (DHA)- ADANA’da, tarım kredi kooperatifinden sahte belgelerle kredi çekip, haksız kazanç elde ettiği iddia edilen ve polisin operasyonuyla çökertilen şebekenin, hesaplarındaki açığı...
Bitlis’te karla yoğun mücadele; uzun buz sarkıtları oluştu
Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA)- BİTLİS'te etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 80 yerleşim yeri yolunun ulaşıma açılması için yoğun bir mücadele yürütülürken, yağışın ardından kentte soğuklar da...