Bakan Selçuk: Kadınlarımızın karar alma mercilerinde olmaları için uğraşıyoruz

Hasan DÖNMEZ- Adem YILDIZ/KONYA, (DHA)- AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ”Son 18 yılda kadınlarımızın her alanda daha çok gelişmesi; eğitimden sağlığa, spordan sanata kadar her alanda karar alma mercilerinde var olmaları için uğraşmaktayız” dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bugün Konya’ya gelerek Bilim Merkezi’nde düzenlenen ‘Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü’ programına katıldı. Konuşmasına Özgecan Aslan’ın öldürülmesinin 6’ncı yıl dönümü olduğunu hatırlatarak başlayan Bakan Selçuk, ”Şubat ayındayız ve aynı zamanda bugün Özgecan Aslan’ın da vefatının 6’ncı yıl dönümüdür. 19 yaşında hayatının baharında hunharca katledilen Özgecan’ı da anıyoruz. Dolayısıyla biz istiyoruz ki kadın cinayetlerini, kadına karşı şiddeti konuşmayalım; kadınlarımızın bilimde, sanatta, eğitimde, sporda nerelere geldiğinden konuşalım” dedi.

Bakan Selçuk, 28 Şubat sürecine de değinerek, ”Bugün yine aylardan şubat ve biz 28 Şubat’ta bu ayın sonunda, onu da tekrar hatırlayacağız. Burada işte başörtülü vekillerimiz o dönemde 28 Şubat’ı beraberce yaşadığımız, o dönemki zulmü beraberce yaşadığımız vekillerimiz de bütün akademisyen arkadaşlarımız da burada. Dolayısıyla kadına karşı ayrımcılığın, kılık kıyafet üzerinden olsun, her türlü psikolojik, fiziksel şiddetin olmadığı bir dünyada bilimin, sanatın, sporun, eğitimin üzerinden kadınlarımızın, kız çocuklarımızın başarılarını konuşabildiğimiz bir dünyayı, bir ülkeyi konuşmak için buradayız. İnanıyoruz ki gelişen, büyüyen Türkiye’nin geleceğe ekilen tohumları, geleceğin mühendis kızları, yazılımcıları, avukatları sizler olacaksınız” diye konuştu.

Milli Uzay Programı’na da değinen Bakan Selçuk, ”Son 18 yılda kadınlarımızın her alanda daha çok gelişmesi; eğitimden sağlığa, spordan sanata kadar her alanda karar alma mercilerinde var olmaları içinde uğraşmaktayız. Çünkü biz sizlerin yanındayız. Geçtiğimiz günlerde Milli Uzay Programı’nı da açıkladık. Dolayısıyla artık astronotlarımızın kadın olup, olmayacağını konuştuğumuz bir dönemi yaşıyoruz. İnşallah sizlerle beraber daha güzel günleri de göreceğiz. Bunun haricinde biz inanıyoruz ki kadınlarımız sadece bilimde, teknolojide, sanatta, sporda değil aynı zamanda burada bu güzel topraklarda hoşgörü ve muhabbetin diyarı Konya’da sosyal girişimciliğin, vakıf kültürünün de mimarı olacak” dedi.

