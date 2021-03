Bakan Selçuk: Kadın ve kızlarımızın eşit fırsatlara ulaşmaları için gece gündüz demeden çalışıyoruz

ANKARA, (DHA)- AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, daha fazla aile dostu çalışma koşulları sağlamanın, kadınların iş gücü piyasasına katılma isteğini artıracağını belirterek, “Kadınlarımızın ve kızlarımızın hak ettiği eşit fırsatlara ulaşmaları için gece gündüz demeden çalışıyoruz” dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Birleşmiş Milletler (BM) Kadının Statüsü Komisyonu ‘Kadınların kamusal hayata ve karar alma süreçlerine tam ve etkili katılımı için elverişli bir ortam yaratmak’ başlıklı yuvarlak masa toplantısına katıldı. Kadınların karşı karşıya olduğu zorlu görevlerden birinin aile- iş dengesini sağlamak olduğuna işaret eden Bakan Selçuk, “Daha fazla aile dostu çalışma koşulları sağlamanın, kadınların iş gücü piyasasına katılma istekliliğini artıracağına inanıyoruz. Ayrıca kadınlarımızın ve kızlarımızın hak ettiği eşit fırsatlara ulaşmaları için gece gündüz demeden çalışıyoruz” dedi.

‘KADINLARIN STATÜSÜ TÜRKİYE’DE HAYATIN HER ALANINDA İSTİKRARLI BİR ŞEKİLDE İYİLEŞTİ’

Türkiye’de kimseyi geride bırakmama ilkesiyle antidemokratik uygulamalara son vermek için yönetmelikler yürürlüğe koyduklarına kaydeden Bakan Selçuk, ayrıca anayasada yapılan değişikliklerle kadına yönelik pozitif ayrımcılık uygulamaların hayata geçirildiğini belirtti. Bakan Selçuk, “Bu doğrultuda, kadınların potansiyellerini her düzeyde kullanmaları için daha elverişli bir ortam sağlamak için en son Ulusal Kalkınma Planımıza ve Kadının Güçlendirilmesi Strateji Belgemize özel politikalar yerleştirdik” ifadelerini kullandı.

Özellikle son 20 yılda, kadınların statüsünün Türkiye’de hayatın her alanında istikrarlı bir şekilde iyileştiğine işaret eden Selçuk, “Siyasette kadın milletvekili sayısı 2002’de 24 iken 2018’de 104’e ulaştı” açıklamasında bulundu.

‘PANDEMİ SIRASINDA ÖZVERİLİ ÇALIŞMALARI İÇİN KADIN SAĞLIK ÇALIŞAN VE SOSYAL HİZMET UZMANLARIMIZA ŞÜKRANLARIMI SUNMAK İSTERİM’

Sürdürülebilir ve adil bir kalkınma elde etmek için, kadınların bilgi, beceri ve yetkinliklerini tüm profesyonel ve yönetsel seviyelere yansıtmasının önemine dikkat çeken Bakan Selçuk, “Bugün Türkiye’de sosyal hizmet uzmanlarının yüzde 63’ü, sağlık çalışanlarının yüzde 56’sı ve doktorların yüzde 44’ü kadındır. Pandemi sırasında özverili çalışmaları için kendilerine şükranlarımızı sunmak isterim” dedi.

Selçuk konuşmasını, “Kadınlar sonsuza dek ailelerimizin temeli ve toplumumuzun ayrılmaz bir parçası olacağından, zorlukların hiçbiri kadınları desteklemek ve cesaretlendirmek için özverili çalışmalarımızı sürdürmemizi engelleyemeyecektir” mesajıyla bitirdi.

FOTOĞRAFLI