Bakan Selçuk: İlaçlar için yılda 40 milyar TL’yi aşkın kaynak ayırıyoruz

ANKARA, (DHA)- AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “8 bin 920 ilaç için yılda 40 milyar TL’yi aşkın kaynak ayırıyoruz” dedi.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Sağlık Bilim Kurullarındaki bilim insanlarınca tedavi için uygun, yerinde ve güvenli bulunan 8 bin 920 ilaç için yılda 40 milyar TL’yi aşkın kaynak ayırıyoruz. ‘Önce insan’ diyerek, sosyal güvenlik sistemimiz ile vatandaşlarımızın her daim yanındayız” dedi.

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