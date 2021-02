Bakan Selçuk: Hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız

Can ÇELİK-Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)- AİLE Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AK Parti her türlü terör örgütlerine, vesayet odaklarına karşı mücadelesini sürdüren bir parti olduğunu belirterek, “Hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız” dedi.

Adana’da Merkez Seyhan ilçesi Adnan Menderes Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen AK Parti Adana Kadın Kolları 6’ncı Olağan Kongresi’ne AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, AK Parti milletvekilleri, il ve ilçe başkanları, AK Parti ilçe belediye başkanları, ilçe teşkilatları, kongre üyeleri ve partililer katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans bağlantısıyla kongreye katılıp partilileri selamladı.

‘HİÇBİR ŞEHİDİMİZİN KANINI YERDE BIRAKMAYACAĞIZ’

Kongrede konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2023’ten 2071’e kadar konulan tüm hedeflere yönelik canla başla çalışmaya devam ettiklerini belirterek Adana’nın seçimlerde AK Parti’nin kalelerinden biri olacağını söyledi. Kadın kollarının ise bu kalenin mimarları olacağını ifade eden Bakan Selçuk, parti olarak tek amaçlarının milletin refahı olduğunu kaydetti. Güçlü Türkiye’nin hep birlikte inşa edileceğini ifade eden Bakan Selçuk, “Bu hizmetler, cesaret, yürek ve gayret ister. AK Parti demokrasi mücadelesinin, kalkınma hamlelerinin inşa edildiği bir parti. AK Parti her türlü terör örgütlerine, vesayet odaklarına mücadelesini sürdüren bir parti. Biz bu uğurda gazi milletimiz, şehitlerimizin emaneti aziz vatanımızı korumak için birçok bedeller ödedik. Kadınlarımız, annelerimiz ve gencecik evlatlarımız bedel ödedi. Bunun hesabını eli kanlı terör örgütüne ödettireceğiz inşallah. Hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Kahraman evlatlarımızdan Allah razı olsun. Ordumuz, milletin ve barışın ordusu. Bunu tüm dünya, Adana ve Türkiye biliyor. Bu topraklar aziz şehitlerimizin bize emaneti. 15 Temmuz gecesi şehit olan Adanalıları unutmayacağız. Bizler, demokrasimizi korumak için hep meydanlarda olacağız. Güvenlik olmadan kalkınma ve tam bağımsızlık olmuyor. Bu süreçte siz kadınlarımıza büyük görevler düşüyor. Kadın ve erkeğimizle çok güçlü bir partimiz var. AK Parti mazlumların hep yanında. Biz 18 yıldır sosyal yardımlarımızla çok büyük sessiz bir devrim gerçekleştirdik. 2 milyar olan sosyal yardım 70 milyara, sosyal koruma kalkanı pandemi döneminde 53 milyara çıkmış durumda. Bütün muhtaç vatandaşlarımızı destekleyeceğiz” dedi.

‘VESAYETİN BİN YIL SÜRECEĞİNİ SÖYLEYENLER TARİHE GÖMÜLDÜ’

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise AK Parti’nin dünyaya merhametin ve vicdanın güçlü bir mesajını veren parti olduğunu söyledi. Partinin tüm kadrolarıyla insani değerleri, birlikte çalışma ruhunu ve gücünü haykıran bir parti olduğunu belirten Bakan Kasapoğlu, davalarını özveriyle omuzlamaya devam edeceklerini kaydetti. Kadın kongrelerinin AK Parti adına çok önemli olduğunu vurgulayan Bakan Kasapoğlu, “Bu kardeşlik tablosunun ilelebet var olacağını kongrelerimizde görüyoruz. Emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. İnanıyorum ki bundan sonra AK Parti ana kademeleri, kadınları, gençleriyle tüm dünyaya merhametin, adaletin mesajını güçlü bir şekilde haykırmaya devam edecek. 19 yıl önceki Türkiye’yi gençlerimiz hatırlamaz. Örneğin o yılların şubat ayı bize iyi şeyleri hatırlatmaz. O şubat ayı kadınlarımızın ötekileştirilmesini, çektikleri eziyeti ve ayrıştırılmalarını hatırlatıyor. Hamdolsun ki bugün o vesayetin bin yıl süreceğini söyleyenler, bugün tarihin derin yapraklarına gömüldüler. Liderimiz Recep Tayip Erdoğan’ın öncülüğünde bu kutlu hareket tüm ötekileştirmelere dur diyecek. Hizmetlerimiz sürecek. Bugün Türkiye’nin en modern stadını Adana’da hizmete açmanın gururunu yaşıyoruz. Bir diğer müjdemiz ise yakında kentteki her ilçede bir gençlik merkezinin kurulmasıdır. Yatırımlar, durmadan devam edecek” şeklinde konuştu.

‘HER DAİM LİDERİMİZİN DİMDİK ARKASINDAYIZ’

​AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu da Adana’nın her daim coşkulu ve heyecanlı bir kent olduğuna vurgu yaparak kongreye gelenlere teşekkür etti. Kadınların bugüne kadar AK Parti’nin ülke adına yaptığı çalışmalarda büyük emeği olduğunu dile getiren Sarıeroğlu, kongreler sonrası yenilenen ve tazelenen kadrolarla güçlü bir şekilde yollarına devam edeceklerini söyledi. Cumhur İttifakı olarak Adana’da 2023 seçimlerine hazır olunduğunu vurgulayan Sarıeroğlu, “Cumhurbaşkanımıza sözümüz var. Çok çalışacağız. Kadın kollarında çalışmanın ne olduğunu iyi bilirim. Nasıl kapı kapı gezildiğini, fedakarlığı iyi bilen biriyim. Tüm fedakarlıklarınız için size teşekkür ediyorum. Daha yapacak çok işimiz var. Cumhurbaşkanımız yola çıkarken kadınlarımıza da güvenerek yola çıktı ve ‘hiçbir şey eskisi gibi olmayacak’ dedi. Davos’ta ‘one minute’ derken, ‘dünya beşten büyüktür’ derken, mazlum kardeşlerimizin yanında olurken, işte buralardaki AK kadınların desteğini aldı. Her daim liderimizin dimdik arkasındayız. Hizmet aşkımızla durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bir yanımız coşkuluyken diğer yanımız kan ağlıyor. Tarihi günler yaşıyoruz. 13 şehidimize Allah’tan rahmet diliyorum. Şehit annelerimizin terör örgütünü titreten ‘vatan sağ olsun’ sözleri bizim boynumuzun borcudur” dedi.

