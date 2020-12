Bakan Selçuk: Her çocuğumuza ulaşmanın yollarını artırmaya gayret ediyoruz

Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, (DHA)- MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Televizyon kanallarında bütün dersler tekrarlanarak işleniyor ve bizim çocuklarımıza soracağımız konuların tamamı aslında televizyonda var. Ama biz Türkiye olarak bununla yetinmiyoruz, daha ilerisini istiyoruz ve her bir çocuğumuza ulaşmanın yollarını artırmaya gayret ediyoruz” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Gaziantep Valiliği’nin koordinatörlüğünde temin edilen 60 bin tablet bilgisayarın dağıtım törenine canlı bağlantıyla katıldı. Burada konuşan Bakan Selçuk, Türkiye’nin salgın döneminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde çok hızlı adımlar attığını belirterek, “Dünyada birkaç tane televizyon kurabilen, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Destek Merkezi gibi dünya birinciliği elde etmiş bir eğitim portalı kurabilen nadir birkaç ülkeden birisiyiz. Ve bu anlamda da çalışmalarımızı geliştirerek sürdürüyoruz. Öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin, velilerimizin bu salgın döneminin başlarında sağlıklı iletişim yürütebilmesi için birçok hazırlık yaptık. Fedakarca çalışan öğretmenlerimiz, öğrencilerine ulaşmanın gerçekten çok farklı yollarını buldular. Çok güzel başarı hikayeleri ortaya çıktı. Biz bu ortaya koyduğumuz EBA üzerinden canlı ders yapabilme, öğrencileri ödevlendirme, gelişimlerini takip edebilme imkanlarını ortaya koyduk” dedi.

Mobil uygulamalar, destek paketleri ve yapay zekayla çalışan Akademik Destek Sistemi ile öğrencilere katkı sağlamayı sürdürdüklerini anlatan Selçuk, “Temel ilkemiz olan eğitimde fırsat adaleti, bu noktada çok kritik. Çünkü televizyon kanallarında bütün dersler tekrarlanarak işleniyor ve bizim çocuklarımıza soracağımız sorular, sınavlar, konular vesaire, bunların tamamı aslında televizyonda var. Ama biz Türkiye olarak bununla yetinmiyoruz, daha ilerisini istiyoruz. O yüzden canlı dersler, o yüzden EBA Destek Merkezleri, o yüzden EBA portalı çok daha önemli hale geliyor ki, sizlerin desteğiyle 14 bin EBA Destek Noktası kurduk. Ve bunun sayısı da gün geçtikçe artıyor” diye konuştu.

‘500 BİN TABLETİ AŞACAK ŞEKİLDE FAALİYETLERİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ’

Canlı ders sayısındaki artışa da dikkat çeken Bakan Selçuk, “Canlı derslerde yaklaşık günlük 3 milyon dersten söz ediyoruz. Bu bizim için son derece önemli. Çünkü bu sayılarla zaten biz dünya birincisi olabiliyoruz. Ama bazı imkanları kısıtlı öğrencilerimizin de ihtiyaçlarını giderebilmek için de bugünkü faaliyetimizde olduğu gibi, yine Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlatılan 500 bin tableti çok çok aşacak şekilde STK’ların, belediyelerimizin, iş dünyamızın destekleriyle de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ve her bir çocuğumuza ulaşmanın yollarını artırmaya gayret ediyoruz” dedi.

Eğitimin, millet ödevi olduğunun altını çizen Selçuk, “Bu millet ödevinde sizlerin el birliğiyle temin ettiği 60 bin tablet, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine teslim edildikten kısa bir süre sonra da evlatlarımıza ulaşmış olacak. Böylece Gaziantep’te 60 bin öğrencimiz daha tablet bilgisayarına kavuşacak. Elbette bunların internet paketi de olduğu için, herhangi bir sıkıntı çekmeden doğrudan doğruya erişimleri hızlanacak. Bu çocuklarımızın mutluluğunu, yüzlerindeki gülümsemeyi, gözlerindeki parıltıyı hayal ettikçe, düşündükçe emin olun çok çok mutlu oluyoruz ve sizlerle bu mutluluğu paylaşmak, sizlerin desteğiyle burada bir mesafe almak bize büyük bir memnuniyet veriyor. Bizim için öğrencilerimiz, velilerimiz, bizim mevcudumuzu temsil eden sayılar değil elbet, her biri üzerinde tek tek düşünülmesi, dikkate alınması gereken şahsiyetlerdir. Sizlerin bu evlatlarımız için gösterdiğiniz gayretin etkileri tahmin edilenden çok daha büyük olacak. Ben buna yürekten katılıyorum, bu katkıların artarak devam edeceğinden de eminim” diye konuştu.

Tören, tablet bağışına katılan kurum temsilcilerinin hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

60 bin tablet bilgisayar teminine Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Şahinbey Belediyesi 20’şer bin, Şehitkamil Belediyesi ve Organize Sanayi Bölgesi 10’ar bin tablet bilgisayar ile destekte bulundu.

FOTOĞRAFLI