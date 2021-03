Bakan Selçuk: Bilim sanat merkezleri çocuklarımızın yetişmesi için özel bir ortam sağlıyor (2)

‘HER BİR ÇOCUĞUMUZUN İHTİYACINI TEK TEK ALACAĞIZ’

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ereğli ilçesinde Terzi Köyü İlkokulu’nu ziyaret etti. Okulu gezerek öğrencilerle sohbet eden Bakan Selçuk, öğrencilerin uygulamalı eğitim aldığı bahçeyi gezdi. Bakan Selçuk’a kümesten alınan yumurtalar hediye edildi.

Bakanlık olarak yaptıkları çalışmaları anlatan Bakan Selçuk, “Bakanlık olarak 10 gün içerisinde 3 televizyon kanalı kurarak, mevcut internet kapasitemizi 25 kat artırarak, bin gönüllü öğretmenimizin desteğiyle 10 bin civarında ders videosu çekerek 14 bin 800 civarındaki EBA destek merkezimizle biz hemen mevcut duruma uyum sağlamaya ve gereken alt yapıyı hazırlamaya gayret ettik. Bu durumda elbette eksikliklerimiz oldu, bazı sorunlarla karşılaştık ancak dünya ülkeleriyle karşılaştığımızda ülkemizde geldiğimiz durumun bizim açımızdan oldukça memnuniyet verici olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bir yıl içerisinde öğrendik ki aslında yüz yüze eğitim çok başka manalar içeren öğretmenliğin, okulun ne demek olduğunu yeniden gösteren ve çocuklarımızın sosyalleşmesinin, okul bahçelerinde ve sınıflarında bulunmasının ne kadar önemli olduğunu tekrar tekrar anlamamıza katkı sağlayan bir dönem oldu. Bu süreç içerisinde uzaktan öğretim konusunda gerçekten dünya çapında standartlarında çok yeni şeyler öğrendiğimizi söyleyebilirim. Öğretmenlerimizin bu konudaki gayretleri muhteşemdi ve halen de devam ediyor. Her zaman söylerim. Uzaktan eğitim yüz yüze eğitime göre iki kat meşakkatli ve zor bir süreçtir. Bu süreçte çocuklarımızı yalnız bırakmadan, çaresiz bırakmadan hizmete koşan öğretmenlerime teşekkür etmek isterim.” dedi.

‘HER BİR ÇOCUĞUMUZUN İHTİYACINI TEK TEK ELE ALACAĞIZ’

Bakan Selçuk, bu süreçte meslek liselerinin de ortaya koyduğu büyük çabanın tarihe geçecek noktada olduğunu söyledi. Meslek liselerinin adeta kara gün dostu olarak ortaya çıktığını ifade eden Bakan Selçuk, şöyle konuştu:

“Bütün dünyanın malzeme desteği açısından, lojistik, üretim açısından sıkıştığı dönemde bir destan yazarak üretimleriyle ihracata yönelik bir hale geldiler. Bambaşka bir yolun taşıyıcısı haline geldiler. Bundan sonra da meslek liselerine olan katkımız salgın sürecinin de ortaya çıkardığı durumları dikkate alarak artarak devam edecek. Bu çerçevede ben ailelerimize ayrı bir teşekkür borçluyum. Küresel salgın sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı’na, öğretmenlerimize omuz verdiler. Bu zor şartlarda gerçekten 24 saat anne ve babalık yaparak, çocuklarımızın ruh sağlığının, fiziksel sağlığının, akademik becerilerinin korunmasında büyük bir katkı sağladılar. Her bir anne ve babamıza müteşekkirim. Teşekkür ediyorum. İnşallah bu zor dönemleri atlatıp önümüzdeki süreçte salgının rahatlamasıyla beraber çok daha yüksek kalitede bir eğitimin takipçisi olacağız ve her bir çocuğumuzun ihtiyacını tek tek ele alıp gereken desteği sağlayacağız.”

Akademik hususlar konusunda hiç kimsenin endişe etmemesini ifade eden Bakan Selçuk, “Bu konularda elimizden gelen çabayı öğretmenlerimizle ortaya koyacağız. Çocuklarımızın ruh sağlığı açısından, motivasyonu ve okula aidiyeti açısından öğrenmeye yaklaşımı açısından çok daha iyi bir potansiyele gelip salgın öncesi durumu da aşacak şekilde daha iyi noktaya gelmeleri için de elimizden geleni yapacağız. Bundan sonraki süreçte artık izlemelerimiz, gözlemlerimiz devam edecek.” diye konuştu.

Bakan Selçuk, konuşmasının ardından köylülerle sohbet ederek fotoğraf çektirdi. Ardından Zonguldak Özel Eğitim ve Uygulama Okulu’nu ve Zonguldak Valiliğini ziyaret etti.

FOTOĞRAFLI