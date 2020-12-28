Bakan Selçuk: Asgari ücret 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi

Pelin ÜZEK KILIÇ-Onur Can KANKAL-Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)- ASGARİ Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılı asgari ücreti belirledi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlenmiştir” dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılı asgari ücret rakamını belirlemek üzere Bakanlık Reşat Moralı Konferans Salonu’nda 4’üncü kez toplandı. Toplantıya Bakan Selçuk’un yanı sıra Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile komisyon üyeleri katıldı. Bakan Selçuk, toplantıda yaptığı konuşmada bu yıl komisyon toplantılarının koronavirüs salgını nedeniyle ilk kez çevrimiçi gerçekleştirildiğini anımsattı.

‘ENFLASYONDAN ARINDIRILMIŞ OLARAK 1,5 KAT ARTTI’

Bakan Selçuk, 2002 yılında net 184 lira olan asgari ücretin, 2020’de 2 bin 324,71 liraya ulaştığını söyledi. Selçuk, “2019’da gerçekleşen enflasyonun 5,8 puan üzerinde yüzde 26,06, 2020’de gerçekleşen enflasyonun 3,2 puan üzerinde yüzde 15,03 oranında bir artış sağlamıştık. Asgari ücret tespitiyle sadece çalışma hayatındaki ücret politikaları için bir seviye belirlenmiş olmuyor. Aynı zamanda sosyal güvenlik primlerinden vergi ve idari para cezalarına sosyal yardımların kapsamından asgari geçim indirimine kadar pek çok değişken asgari ücrete dayanmakta. Asgari ücretin artış oranı istihdamı ve kayıt dışı ekonomiyi, fiyat istikrarını ve üretim tüketim dengesini, yatırımları ve rekabet gücünü de etkilemekte” dedi.

‘2 BİN 825 LİRA 90 KURUŞ’

Asgari Ücret Tespit Komisyonun 2021 yılında uygulanacak asgari ücreti karara bağladığını ifade eden Bakan Selçuk, şöyle konuştu:

“1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlenmiştir. Böylece, geçen yıla göre net asgari ücret 500 lira artmış, yüzde 21,56 oranında yükselmiş oldu. 2020 Kasım ayı enflasyonu yüzde 14,03 gerçekleşmişti. Kasım ayı enflasyonunun 7 puan üzerinde bir artış sağlayarak, işçimizi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair sözümüzü bir kere daha tutmuş olduk. Aylık 2 bin 825 lira olarak açıkladığımız net asgari ücret bekar ve çocuksuz çalışan için geçerli olup, evli ve 3 çocuklu bir işçi için net asgari ücret 3 bin 13,72 lira olacaktır. 2021 yılında uygulanacak asgari ücret belirlenirken ekonomik dengelerin yanı sıra salgının olumsuz etkileri de dikkate alınmıştır. Hükümet olarak her daim işçilerimizi korumaya devam ettik, devam edeceğiz de. İşçilerimizin işverenin teklif ettiği rakamdan daha yüksek bir ücret artışına kavuşmalarını sağlamak adına da verdiğimiz asgari ücret desteğini bu sene tüm işletmeler için 75 lira olarak sürdürmeye devam edeceğiz. Bu da toplamda yaklaşık 6,5 milyar lira tutarındaki bir ilave desteği ifade etmektedir.”

‘NET 3 BİN LİRANIN ÜSTÜNDE BİR TEKLİF BEKLEDİK’

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, 2021 yılında geçerli olacak asgari ücretin, işveren-hükümet kesimi temsilcileri tarafından oy çokluğuyla belirlendiğini belirterek, işçi kesimi olarak alınan karara muhalif kaldıklarını ve katılmadıklarını ifade etti. Irgat, “Asgari ücret çalışmalarında işçi kesimi olarak öncelikle çalışanların kendileri ve aileleri için insan onuruna yaraşır bir gelir elde etmeleri için çaba gösterdik. Komisyonun görevlendirdiği TÜİK, bekar bir işçinin yaşama maliyetini Kasım 2020 itibarıyla aylık net 2 bin 792 lira olarak hesapladı. Bu hesaplamada ailenin harcamaları yoktu. Aralık ayında gerçekleşmesi beklenen fiyat artışı da yoktu. Ayrıca 2021 yılındaki muhtemel fiyat artışları dikkate alınmamıştı. Refah artışından bir pay söz konusu değildi. İşçi kesimi olarak, işveren ve hükümet kesimi temsilcilerinden net 3 bin liranın üstünde bir teklif bekledik. Birlikte belirledikleri net asgari ücret yetersizdir” diye konuştu. İşveren tarafını temsil eden TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol ise enflasyonun 7 puan üzerinde bir refah payıyla asgari ücrette nihai kararın verildiğini belirleterek, asgari ücretin hayırlı olmasını diledi.

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