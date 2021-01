Bakan Selçuk, AK Parti Kongresi için Aydın’da (2)

‘ATA TOPRAĞINDA OLMAKTAN ONUR DUYUYORUM’

AK Parti Aydın İl Başkanlığı Olağan 7’nci Kongresi Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Mevcut başkan Ömer Özmen’in tek listesiyle gidilen kongreye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı Ege Bölgesi İl Koordinatörü Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya, AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Rıza Posacı, Metin Yavuz, Bekir Kuvvet Erim, ilçe başkanları, belediye başkanları ile partililer katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın’ın da aralarında bulunduğu 9 ile canlı bağlanıp, partisinin il başkanlarını selamlayarak, tebrik etti.

Kongrede konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Bugün benim için çok anlamlı ve önemli bir gün. Baba ocağı ata toprağı Aydın’da, aynı davanın neferleri ve dava arkadaşlarımla beraber olmak çok büyük mutluluk duyduğum bir gündür. Aydın, hep diyoruz; ‘Taşı toprağı çok özel bir şehirdir.’ Aydın tarihin, doğanın, medeniyetlerin yaşadığı, şehit ve gazilerimiz ile aynı zamanda efelerimizin diyarıdır. Önümüzdeki günlerde inşallah Aydın’ımıza ‘Alo 144 Sosyal Yardım’ hattı için bir lokasyon açacağız. Çağrı merkezimizde Aydınlı gençlerimize yeni istihdam imkânı sunacağız” dedi.

‘MİLLETİN TA KENDİSİDİR’

AK Parti’nin bir millet hareketi, milletin kendisi olduğunu belirten Bakan Selçuk, “AK Parti, aynı zamanda 11 milyon üyesiyle Türkiye’nin en büyük sivil toplum hareketi. Kimin sözcüsü olduğu belli olmayanların, ‘felaket ve gözyaşı’ saydığı Ayasofya- i Kebir Camii hamdolsun tekrar kadim hüviyetine kavuştu. Bugün birileri 28 Şubat’ın karanlık zihniyetini yeniden uyandırma çabası içinde. Milletimizin inancıyla kadınlarımızın örtüsüyle uğraşma derdinde. Ama buradan gür bir sesle tekrar söylüyoruz ki; o günler çok geride kaldı. Biz, kadınlarımız hayatın her alanında daha çok var olsunlar diye uğraştıkça, birileri kadınlarımızı susturmaya çalışıyor. Son günlerde bir partinin yetkililerinin kendi partilerinde yaşanan taciz ve tecavüz vakalarına karşı suskunluğunu ve gündem değiştirme çabalarını ibretle izliyoruz. Böyle bir ahlaksızlığa göz yummak, sessiz kalmak siyaseten tükenmişliğin resmidir. Sözüm ona kadın hakları savunuculuğu yapanlar da şiddet, taciz kendi içlerinde gerçekleştiğinde üç maymunu oynuyorlar. Kadınlar arasında ayrım yapıyorlar. Biz tüm kadınlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

‘DEVRİM NİTELİĞİNDE DÖNÜŞÜM’

Bakan Selçuk, “Sosyal hizmetlerde, sosyal yardımlarda da devrim niteliğinde dönüşüm gerçekleştirdik. Yarım milyona aşkın yaşlı ve engellimize evde bakım desteği veriyoruz. 130 bin çocuğumuza sosyal ekonomik destek programı sağlıyoruz. Türkiye büyüyor, gelişiyor. 18 yıl önce 1,5 milyardan aldığımız sosyal yardım bugün 70 milyar liraya ulaşmış durumda. Birçok ülkenin toplam bütçesinden daha fazla son 19 yılda vatandaşlarımıza 400 milyarı aşkın bir sosyal yardım ulaştırmış durumdayız. Sosyal koruma kalkanı kapsamında da Covid- 19 salgını boyunca 45 milyarı aşkın yardımı vatandaşlarımıza ulaştırdık. Aydın ilimizi yarım milyar liraya yakın desteğe kavuşturduk. İşçimizle iş verenimizi korumayı hedefledik. İhtiyaç sahiplerini destekledik. Sağlık harcamalarının hepsini karşıladık. Sadece Covid-19 döneminde, tedavi için yaptığımız ilaç harcamaları 5 milyar lirayı aştı. Huzurevlerinde yaşlılarımızı yalnız bırakmadık. Çünkü bizim hedefimiz insanı yaşatmaktı” dedi.

‘AYDIN’I SAĞLAM TUTUN’

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de “Siz Aydın’ı sağlam tutun. Buradan gelecek ses, her yerden gelecek sesten farklıdır. Burası demokrasi mücadelesi için başbakan evladını şehit vermiş. Buranın demokrasi mücadelesi her yerden kıymetlidir. Hiç kimse şundan umutlanmasın, Türkiye’ye bir şey olmaz, ama son kale Aydın kalsa, Aydın’ın kadınları Türkiye’nin tamamını kurtarır” dedi.

Burhan CEYHAN- Cemal YILDIRIM/ AYDIN (DHA)

