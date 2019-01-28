58 bin harp ve vazife malulüne ek ödemeler 1 Şubat’ta

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, harp ve vazife malulü ek ödemelerinin 1 Şubat’ta yapılacağını duyurdu.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, yapmış olduğu yazılı açıklamasında, ek ödemelerin hak sahiplerine aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerine 1 Şubat’ta ödeneceğini belirtti. Bu kapsamda 58 bin 593 kişiye toplam 164 milyar 971 milyon 866 bin lira ödeme yapılacağını bildiren Bakan Selçuk “Vatanımızın bekası, ülkemizin huzur ve güvenliği uğruna şehadete yürüyen kahramanlarımızın geride bıraktıkları yakınları ile bu uğurda görev malulü/harp malulü ve gazi olan vatan çocuklarına sahip çıkmak Bakanlık olarak temel görevlerimizden. Bizler daima birbirimize emanetiz. Yapılacak ek ödemelerin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.