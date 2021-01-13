Bakan Selçuk: 2020 yılında 32,8 milyon çağrı aldık

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2020 yılında ALO 183, 144 ve 170 hatlarına 32,8 milyon çağrı aldıklarını bildirdi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların ücretsiz ulaştığı 7/24 hizmet veren ‘ALO 183’, ‘ALO 144’ ve ‘ALO 170’ çağrı hatlarına 2020 yılında gelen 32,8 milyon çağrıyı cevapsız bırakmadıklarını belirtti. Bakan Selçuk, ALO 183 hattının, aile, kadın, çocuk, engelli, yaşlı, şehit yakınları ile gaziler ve gazi yakınlarına yönelik gelen çağrılara rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunan bir hat olduğunu belirtti. Vatandaşlardan gelen çağrıların SMS, e-Devlet ve işaret dili çağrıları olduğunu kaydeden Bakan Selçuk, “ALO 183 hattımıza kadın, çocuk, engelli ve sosyal hizmetlerimizin yanı sıra çeyiz yardımı, kadın istihdamı gibi konularda da müracaatlar oluyor. Bu kapsamda, 2020 yılında ‘ALO 183’ hattımıza 1,4 milyon çağrı geldi” dedi.

Bakan Selçuk, salgın döneminde ‘ALO 183 WhatsApp İhbar Hattı’ aracılığıyla vatandaşlara sosyal hizmet sunmaya başladıklarını da bildirdi.

‘ALO 144 İLE 8,1 MİLYON BAŞVURUYA CEVAP VERDİK’

Bakan Selçuk, ‘ALO 144’ hattı ile şartlı eğitim ile sağlık, gıda, engelli aylığı ve eşi vefat eden kadınlara destek gibi sosyal yardımlar konusunda vatandaşlardan gelen çağrıları cevapladıklarını ifade etti. Bakan Selçuk, ‘ALO 144’ hattı ile 2020 yılında 8,1 milyon başvuruya cevap verdiklerini belirterek, ‘ALO 170’ hattına da sosyal güvenlik ve çalışma hayatı ile ilgili konularda vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini vurguladı. Bakan Selçuk, “Hattımıza gelen çağrılar 2019 yılına oranla yüzde 57 artış göstererek 23,3 milyona ulaştı. Burada vatandaşlarımızın iş sağlığı ve güvenliği, emeklilik işlemleri, kıdem ve ihbar tazminatı, işsizlik sigortası ve mesleki yeterlilik sınavları ile ilgili sorularını çözüme kavuşturduk Pandemi döneminde özellikle İŞKUR’a kısa çalışma ödeneği, kamu işçi alımları konularında yoğun çağrı geldi” diye konuştu.