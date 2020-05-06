TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, “Bu dönemde Cumhurbaşkanı’mız liderliğinde, bakanlığımız ve kamu kurum ve kuruluşlarımızla beraber çok önemli tedbirler aldık. Pandeminin etkilerinden yavaş yavaş hep beraber sıyrılıyoruz. Türkiye diğer ülkelerden sağlık konusunda aldığı tedbirlerle pozitif ayrıştı” dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Pekcan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) koordinasyonunda Avrupa Birliği (AB) Ülkeleri İş Konseyleri Başkanları ile videokonferans yöntemiyle toplantı yaptı. Toplantıda konuşan Bakan Pekcan, bu görüşmelerin önem arz ettiğini belirterek, “Bu dönemde Cumhurbaşkanı’mız liderliğinde, bakanlığımız ve kamu kurum ve kuruluşlarımızla beraber çok önemli tedbirler aldık. Pandeminin etkilerinden yavaş yavaş hep beraber sıyrılıyoruz. Türkiye diğer ülkelerden sağlık konusunda aldığı tedbirlerle pozitif ayrıştı. İnşallah pandemi sonrası da ticaret hacmimizde göstereceğimiz ivmelenme, alacağımız ekonomik tedbirlerle ve sizlerle beraber oluşturacağımız yol haritaları, atacağımız adımlarla bu ayrışmayı ekonomi ve ticaret alanında da gösterebileceğimize inanıyoruz” dedi.

‘DÜNYA TAM OLARAK GÖREBİLMİŞ DEĞİL’

Küresel anlamda pandeminin ekonomi üzerinde etkilerinin henüz tam olarak görülmediğini dile getiren Bakan Pekcan, bu kapsamda IMF ve Dünya Bankası’nın büyüme tahminlerinde bulunduğunu, Dünya Ticaret Örgütü’nün de iyimser ve kötümser tabloları paylaştığını anımsattı. Pekcan, “Tabi dünya da bu pandeminin nasıl sonuçlanacağını, ekonomik etkisinin nasıl olacağını henüz tam olarak görebilmiş değil. 30 Nisan’da Avrupa Merkez Bankası Başkanı ekonomik daralmanın Avrupa bölgesinde yüzde 5 ile 12 oranında olacağını öngördüğünü söyledi. Bu oranlar IMF tarafından da Dünya Ticaret Örgütü tarafından da zaman zaman paylaşılıyor. Hem oranların hem de aradaki makasın büyüklüğü insanların ne kadar belirsiz bir ortamda ve öngörülemez bir ortamda süreci yönetmeye çalıştığının da açık bir göstergesi” diye konuştu.