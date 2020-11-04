Bakan Pekcan: Avrupa’ya açılan sınır kapılarında tüm zamanların en yüksek işlem sayısına ulaşıldı

ANKARA, (DHA)- TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, Avrupa’ya açılan Kapıkule, Hamzabeyli, İpsala’da ekim ayında toplam TIR giriş-çıkışının 100 bini geçtiğini, tüm zamanların en yüksek işlem sayısına ulaşıldığını açıkladı.

Bakan Pekcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Ticaretin kolaylaştırılması kapsamında TIR geçişlerinin daha hızlı ve verimli gerçekleştirilmesi amacıyla aldığımız tedbirler, yaptığımız modernizasyon çalışmaları, fiziksel ve sistemsel düzenlemeler ve Tek Durak Sistemi’yle sınır kapılarımızda beklemelerin önüne geçiyoruz. Son haftalarda ihracatımızdaki belirgin yükseliş de Kapıkule, Hamzabeyli ve İpsala sınır kapılarımızda TIR işlemlerimize yansıdı. Bu kapsamda ekim ayında ülkemizin Avrupa’ya açılan sınır kapıları olan Kapıkule’de 70 bin 694, Hamzabeyli’de 26 bin 74, İpsala’da 8 bin 700 TIR giriş-çıkışı olmak üzere toplam giriş-çıkış sayımız 100 bini geçti ve tüm zamanların en yüksek işlem sayısına ulaşıldı” dedi.

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