Bakan Pekcan: 2020’de 4 milyar 403 milyon TL’lik kaçak eşya ele geçirdik

Haluk KARAASLAN/ANKARA, (DHA)- TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, “Geçen yıl 4 bin 149 olayda, 4 milyar 403 milyon lira değerinde kaçak eşya ele geçirdik. 2019’daki yakalama rakamının yüzde 40 üzerine çıktık ve dakikada 8 bin 377 lira değerinde yakalama gerçekleştirmiş olduk” dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gümrükler Muhafaza Komuta Kontrol Merkezi’nde gerçekleştirilen, ‘2020 Yılı Kaçakçılıkla Mücadele Değerlendirme Toplantısı’na katıldı. Bakan Pekcan, gümrük muhafaza teşkilatının başta sınır kapıları olmak üzere ülkenin tamamında özveriyle çalıştığını ve 2020 yılında da kaçakçılıkla mücadelede önemli başarılar elde ettiğini belirterek, “Geçtiğimiz yıl halkımızın sağlığını tehdit eden uyuşturucu, tütün ve tütün mamulleri ile alkollü içecekler başta olmak üzere, elektronik eşyadan tekstil ürünlerine; tarihi eser ve kültür varlıklarından nesli tükenmekte olan canlılara kadar; pek çok farklı alanda yaptığımız yakalamalarla birlikte 4 bin 149 olayda, 4 milyar 403 milyon lira değerinde kaçak eşya ele geçirdik. Böylelikle 2019’daki 3 milyar 165 milyon lira olan yakalama rakamımızın yüzde 40 üzerine çıktık. Ve dakikada 8 bin 377 lira değerinde yakalama gerçekleştirmiş olduk” dedi.

‘9,7 TON UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRDİK’

Daha sonra uyuşturucu kaçakçılığına değinen Pekcan, “2020 yılında gümrük muhafaza ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında, toplam 9,7 ton uyuşturucu madde ele geçirdik. Böylelikle 8,7 ton olan 2019 yılı uyuşturucu yakalamamızı yüzde 11,5 artırmış olduk. Dahası, bu yıl uyuşturucu alanında 5 adet rekor yakalamaya imza attık. Yılın ilk aylarında Kapıkule’de bir TIR’da 2 ton 70 kilo esrar yakalayarak, ülkemiz tarihinde kara gümrük kapılarında bugüne kadar tek seferde ele geçirilen en yüksek miktardaki uyuşturucu yakalamasını gerçekleştirdik. Ayrıca Kocaeli’nde bir konteyner içerisinde deniz gümrüklerimizdeki tüm zamanların en yüksek kokain yakalaması olan 540 kilo kokaini ele geçirdik. Yine Dilucu Gümrük Kapısında bir TIR’ın akaryakıt deposunda yapılan arama sonucunda 260 kilo sıvı metamfetamin yakaladık. Ayrıca bir seferde, 2 milyon 80 bin adet ecstasy ve halk arasında ‘yemen otu’ olarak da bilinen 216 kilo kat maddesinin ele geçirilmesi gibi önemli rekor yakalamalar da gerçekleştirildi” diye konuştu.

‘10,8 MİLYON PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRDİK’

Bakan Pekcan, 2020 yılında uyuşturucu madde kaçakçılığının yanı sıra, tütün ve tütün mamulleri ile alkol kaçakçılığı başta olmak üzere her türlü kaçakçılıkla mücadelede önemli sonuçlar elde ettiklerini ifade ederek, “Toplam 10,8 milyon paket kaçak sigara ele geçirdik. Kaçak sigara yapımında kullanılan 144 milyon adet makaron ve 3,5 milyon adet sigara kâğıdı, 44 bin adet elektronik sigara ve 261 bin adet elektronik sigara tütünü ele geçirdik. Yine gümrük muhafaza ekiplerimizce gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 705 bin litre kaçak alkollü içki yakalaması gerçekleştirdik. Bunların yanında, ülkemizde ciddi bir vergi kaybına neden olan akaryakıt ve çay kaçakçılığının da kararlılıkla üzerine giderek; 2 bin 98 ton kaçak akaryakıt ile 176 ton çay ele geçirdik” dedi.

‘12,4 MİLYAR TUTARINDA SAHTE FATURA TESPİT EDİLDİ’

Bakan Pekcan, akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele alanında faaliyet gösteren ve ilgili tüm bakanlık ve kurumların temsilcilerinden oluşan Akaryakıt Özel Ekibi’nin çalışmaları ilgili de, “Bu ekip, bugüne kadar yürütülen çalışmalarda yaklaşık 5,5 milyar TL tutarında usulsüzlük ortaya çıkardı ve 12,4 milyar tutarında sahte fatura tespit etti. Bu kapsamda 2020 yılında, yaklaşık 780 milyon TL değerinde usulsüzlük ortaya çıkartılmıştır” dedi.

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