Bakan Pekcan: 2020’de 1 milyar 779 milyon lira ihracat desteği sağladık

Haluk KARAASLAN/ANKARA, (DHA)- TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, “2020’de bugün itibarıyla ihracatçılarımıza 1 milyar 779 milyon lira, hizmet ihracatı gerçekleştiren firmalarımıza da 404 milyon liralık destek sağladık” dedi.

Bakan Pekcan, video konferans yöntemiyle Ankara Sanayi Odası Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı’na katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Pekcan, pandeminin küresel ekonomide yarattığı hasarın rakamsal olarak görülmeye başladığını söyledi. 2020 yılında küresel ekonominin 4,4 olarak küçülmesinin beklendiğini söyleyen Pekcan, “2019 Haziran ve ekim ayları arasını dikkate aldığımız zaman bu sene toparlanma sürecine girdik. 10 aylık süreçte ihracatımız bir miktar geri olsa da 1 Haziran ve 31 Ekim tarihleri arasında yüzde 2,3 ihracat artışımız gerçekleştirdiğimizi görüyoruz. Geçtiğimiz yıl ihracatçılarımıza 2,5 milyar liralık ihracat destekleri sağlamıştık. 2020’de bugün itibariyle 1 milyar 779 milyon ihracat desteği sağladık. Hizmet ihracatı gerçekleştiren firmalarımıza da 404 milyon TL’lik ihracat desteği sağladık” dedi.

‘EXİMBANK 24.2 MİLYAR DOLAR KREDİ KULLANDIRDI’

Pekcan, Eximbank finansman imkanlarıyla ihracatçı ve yatırımcının yanında olmaya devam ettiklerini söyleyerek, “Eximbank bu yıl içinde geçen yıla göre yüzde 4 artışla 35,7 milyar dolar finansman desteği sağlamış bulunuyor. Kredi kullandırılmasında da geçen seneye göre yüzde 11 artışla 24,2 milyar dolar nakit kredi kullandırılmıştır. Covid-19’la ilgili alınan önlemler kapsamında Eximbank, 5 bin 401 adet krediye 4,3 milyar dolarlık kredi borcunun ödemesinde vade uzatımı sağladı” diye konuştu.

‘ANLAŞMA KAPSAMINDA OLMAYAN KALEMLERDE MUTABIK KALDIK’

Pekcan, Brexit kapsamında İngiltere’yle serbest ticaret anlaşması imzalayabilmek üzere teknik düzeyde görüşmeleri oldukça ilerlettiklerini belirterek, “Bu tarihte biz tamamlamayı bile ön görüyorduk. Ancak Avrupa Birliği ile paralel hareket etmek zorunda olduğumuz için gümrük birliği zorunluluğumuzdan dolayı teknik olarak ilerleme kat edilmesini bekliyoruz. Avrupa Birliği ile anlaşma kapsamında olmayan kalemde karşılıklı mutabakatımızı sağlamış durumdayız” dedi.

Pekcan, iş insanlarından gelen taleplerinin çoğunun ilave gümrük vergileriyle ilgili olduğu söyleyerek, bu konuyla ilgili yeniden değerlendirme yaptıklarını belirtti. Pekcan, “Aynı ürün kapsamında bazı firmalarımız ‘bu vergi yetersiz arttırın’ derken, bazı firmalarımız ‘bunu kaldırın’ diyor. Görüşlerinizi bizimle paylaşın biz değerlendiriyor olacağız. Amacımız Türkiye’de yeterli kapasiteli üretimi bulunan ürünlere bu vergileri getirmek. Kesinlikle üreticimizi ve ihracatçımızı mağdur etmek değil” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI