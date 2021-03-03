Bakan Pakdemirli’nin eşinden, çocuklara yönelik ilk yardım kitabı

ANKARA, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin eşi Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahu Pakdemirli, Türkiye’de ilk kez çocuklara yönelik ilk yardım kitabı hazırladı.

Doç. Dr. Ahu Pakdemirli, çocuklar açısından ilk yardım alanında önemli eksiği tamamlayarak, ‘Ne Yapmalı?’ kitabını hazırladı. Türkiye’de çocuklara ilk yardımı geniş kapsamda resimlerle anlatan ‘Ne Yapmalı?’ raflardaki yerini aldı. Doç. Dr. Pakdemirli, kitaba yurt dışından da talep geldiğini belirtti. Pakdemirli “Yurt dışından talep gelmesi bizleri çok mutlu etti. Aslında bu beklediğimiz bir talepti. Çünkü sadece ülkemizde değil yurt dışında da benzerleri çok az sayıda bulunmakta. Öncelikle İngilizce, Fransızca ve Arapça çeviri çalışmaları yapılacak. İngilizce’ye belli bölümlerini tercümesini kendim yaptım ve kataloglara da konuldu” dedi.

‘GÖRME ENGELLİ ÇOCUKLAR DA FAYDALANABİLECEK’

Kitaptan görme engelli çocukların da faydalanacağına vurgu yapan Pakdemirli “Hep hayalim olan bu kitabı bitirdiğimde, ilk işim Braille Alfabesi ile de basılması ve seslendirilmesiydi. Şu an Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı (TÜRGÖK) ile bu çalışmamızı yürütmekteyiz. Kazalar veya yaralanmalar sadece gören gözlerin başına gelmiyor. Görme engeli olan çocuklar da bu durumlarda ne yapması gerektiğini öğrenmeli” diye konuştu.

‘ÇOCUKLARIN İLK YARDIM BİLMESİ FAYDALI’

Pakdemirli, ilk yardım bilmenin hayat kurtaracağına vurgu yaparak, “‘Başıma gelmez’ diye düşünmemek lazım. Evde pek çok anne veya aile büyükleri çocuklarla yalnız kalıyor. Hep çocuğu emanet ederiz kapıdan çıkarken; ama ya evdeki büyüğün başına bir olay gelse! Çocukların ilk yardım bilmesi sadece kendilerine değil etrafındaki büyüklere de faydalı olur. Eğer siz bu kitabı çocuğunuzla beraber okursanız ve aile büyüğünüzle yalnızken annenizin şekeri düşse bilirsiniz ki çocuğunuz şeker düşmesinde veya komasında ne yapması gerektiğini biliyor; İçiniz rahat etmez mi! Bu açıdan bu kitabı çok önemsiyorum” ifadesini kullandı.

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