Bakan Pakdemirli’den, fenomen çoban Şevki’ye sürpriz hediyeler

Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Balıkesir’de sosyal medya fenomeni 12 yaşındaki çoban Şevki Savran ile buluştu. Bakan Pakdemirli, 3 yıllık eğitim masrafının karşılanacağını müjdelediği Savran’a, dizüstü bilgisayar, 2 koyun ve Akbaş ırkı bir çoban köpeği yavrusu hediye etti. Hediye takdimi sırasında Bakan Pakdemirli ve Şevki Savran’ın çoban yeleği giymesi dikkat çekti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Balıkesir 7’nci Olağan Kongresi’nin ardından Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ndeki programa katıldı. Bakan Pamdemirli burada, sosyal medyada paylaşılan videodaki doğal tavırları ve yöresel ağzıyla kısa sürede fenomen olan Havranlı çoban Şevki Savran ile buluştu. Şevki Savran’ın 3 yıllık eğitim masrafının Orman Vakfı tarafından karşılanacağını açıklayan Bakan Pakdemirli, ayrıca kendisine bir dizüstü bilgisayar, 2 koyun ve Akbaş ırkı çoban köpeği yavrusu hediye etti. Şevki Savran, kendisine hediye edilen çoban köpeğine, ‘Pusat’ ismini vereceğini söyledi. Hediye takdimi sırasında Bakan Pakdemirli ve Şevki Savran’ın çoban yeleği giymesi dikkat çekti.

Bakan Pakdemirli, fenomen çoban Şevki Savran’a, “Küçükbaş hayvan konusunda bu kadar bilgili olman beni çok sevindirdi, yüreklendirdi ve umutlandırdı. Çünkü, bizim için tarımın geleceği çok önemli ama sizler de bizim geleceğimizsiniz. Yani sizler, yeni gelen jenerasyon bir şey yapacaksanız, tarımda gelecek var” dedi.

Bu sözler üzerine çok duygulandığını söyleyen Şevki Savran, “Öncelikle herkese merhaba. Benim adım Şevki, soyadım Savran. 12 yaşındayım. Havran’da oturuyorum. Ben buradan arkadaşlarıma sesleniyorum. Papçi’yi, bilgeyi, kağıdı bırakın. Gelin, hayvancılığa, tüccarlığa başlayın. Onlarda iş var, onlarda para var yani. Koyunu yayarsan vakit geçer” diye konuştu.

Şevki’den bir isteği olduğunu söyleyen Bakan Pakdemirli, “Biz senin okumanı istiyoruz. Bizim bakanlığımızın vakfı, Orman Vakfı’ndan, biz senin eğitim giderlerini karşılayacağız. Bir de eğitiminde rahatça kullanabilmen için sana laptop hediye etmek istiyoruz. Senden şu sözü istiyorum. Laptop’u aldın. Eğitim giderlerini aldın ama çobanlığı bırakmak yok. Topraktan, hayvancılıktan kopmak yok” dedi.

Şevki Savran ise, “Bırakmak yok. Baba mesleği, dede mesleği. Toprağı bıraktığım zaman yaşayamam ben” cevabını verdi.

Bakan Pakdemirli daha sonra Svran’a hediyelerini taktim ederek, “Bir yandan derslerini çalışacaksın, bir yandan da hayvanlarını yayacaksın” dedi. Bakan Pakdemirli, veteriner olmak istediğini söyleyen Savran’a “Bunu medyanın önünde açıklayacağım. Şu an Türkiye’de Covid ile ilgili çalışılan hangi aşı çalışması varsa, bunların hepsini veterinerler yapıyor. Tabi ki sağlık çalışanlarımız var ama başında veterinerler var. Çünkü, veterinerler biyoloji alanında çok iyiler. Hem tüm hayvanlara, hem insanlara yardımcı olabilecek çok ulvi bir meslek seçmişsin. Bir veteriner hekim olmak istemenden dolayı seni tebrik ediyorum” diye konuştu.

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