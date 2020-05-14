TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ‘Dünya Çiftçiler Günü’ mesajında, “Çiftçilerimiz yeter ki üretsinler; ekimden hasada kadar tarımsal üretimin her aşamasında, onların yanındayız ve olmaya da devam edeceğiz. Onların bu ülke için verdiği emek ve alın teri her zaman kutsaldır” dedi.

Bakan Pakdemirli, ‘Dünya Çiftçiler Günü’ dolayısıyla yayımladığı mesajında, tarımın her zamankinden çok daha önemli ve stratejik sektör haline geldiğini bildirdi. Gıdanın ana kaynağı olan tarımın birçok sektöre de ham madde sağladığını kaydeden Pakdemirli, koronavirüs salgınında tarımsal üretimin aksamaması ve çiftçilerin mağduriyet yaşamaması için birçok tedbiri hayata geçirdiklerini, geçirmeye de devam ettiklerini kaydetti.

‘TARIMSAL İHRACATIMIZ 18 MİLYAR DOLARA ÇIKTI’

Bakan Pakdemirli, son 18 yılda çiftçilere toplam 310 milyar lira tarım desteği ödemesi yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

“Bu yıl da çiftçilerimize toplamda 22 milyar lira destek sağlayacağız. 2020 yılının ilk üç ayında toplam destek ödemesinin yüzde 56’lik kısmı olan 12,4 milyar lirayı çiftçilerimizin hesabına yatırdık. Tarımsal üretimde verimin artması ve çiftçilerimizin daha fazla kazanç elde etmesi için 565 yeni baraj inşa ettik, 6,6 milyon hektar araziyi tarımsal sulamaya açtık. Bu sayede tarımsal hasılamız yüzde 645 artışla 275 milyar liraya ulaştı. Tarımsal ihracatımız ise 18 milyar dolara çıktı. Tarım ve gıdada dış ticaret fazlamız 5,3 milyar dolar oldu. Tarımda net ihracatçı bir ülke konumuna yükseldik. Yine hayvancılıkta da 48,5 milyon küçükbaş hayvan varlığı ile Avrupa’da birinci, 17,9 milyon baş büyükbaş hayvan varlığı ile ikinci, 23 milyon tonluk süt üretimi ile üçüncü sırada yer alıyoruz. Bugün ülkemiz; tarımsal gayri safi milli hasılası (GSYH) açısından Hollanda, İspanya Fransa gibi tüm Avrupa ülkelerini geride bırakarak, 48 milyar dolarlık tarımsal GSYH ile Avrupa’da lider konumda bulunuyor.”

Tarımda yakalanan başarının çiftçilerin sayesinde olduğunu vurgulayan Bakan Pakdemirli, “Çiftçilerimiz yeter ki üretsinler; ekimden hasada kadar tarımsal üretimin her aşamasında, onların yanındayız ve olmaya da devam edeceğiz. Onların bu ülke için verdiği emek ve alın teri her zaman kutsaldır” dedi.