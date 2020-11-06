Bakan Pakdemirli’den depremzedelere geçmiş olsun ziyareti

Tolga TAHÇI/İZMİR, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ege Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi gören depremzedelere geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde yaralanan ve tedavileri Ege Üniversitesi Hastanesi’nde devam eden depremzedelere geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. 3 yaşındaki Ayda Gezgin’in yanı sıra diğer yaralıları da ziyaret eden Pakdemirli, çıkışta açıklamalarda bulundu. Pakdemirli, “Ayda bebek, Murat Bey ve Emrah kardeşimizi ziyaret ettik. Mümkün mertebe geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Tabii ki aileler travmayı atlatmış değil. Bu da çok doğal. Belli bir zaman geçmesi gerekiyor. Yakınlarını kaybedenler var. Hepsinde de bunun izleri var. Cumhurbaşkanımızın taziye dileklerini de ilettik. Kendileriyle bağlantı içinde kalacağımızı söyledik. Onlar da teşekkür etti” dedi.

Bayraklı Şehir Hastanesi’nin yanında 3 bin konut inşa edilecek olan alanı havadan incelediklerini de belirten Pakdemirli, “Rezerv konut ile ilgili çalışmalarımız sürüyor. Alanı bugün Çevre ve Şehircilik Bakanımız ile inceledik ve çok da faydalı oldu. Karşılıklı görüşler doğrultusunda başta ağır hasarlı yapılar olmak üzere Bayraklı’da bu dönüşümü sağlanmasına fayda sağlayacak alanı gezdik. Bakanımız ve TOKİ başkanımız da alanı çok beğendi. İzmir için doğru bir projeyle doğru bir çalışma yapılabileceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

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