Bakan Pakdemirli ve Binali Yıldırım’dan Seferihisar ziyareti

Melis KARAKUZULU- Davut CAN/İZMİR, (DHA) – TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım 6.6’lık İzmir depreminin merkez üssü Seferihisar’ı ziyaret etti.

Bakan Bekir Pakdemirli ile AK Partili Binali Yıldırım, 6.6 büyüklüğündeki depremle birlikte tsunaminin vurduğu Seferihisar’a geldi. İlçedeki Müşerref Hepkon İlkokulu’nu ziyaret eden Bakan Pakdemirli ve Milletvekili Yıldırım, depremzede çocuklara 30 tablet dağıttı. İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi’nin de katıldığı programda okuldaki öğretmen ve öğrenciler, Bakan Pakdemirli ve Milletvekili Yıldırım’a teşekkür etti.

‘BOĞULARAK HAYATINI KAYBEDEN FATMA ERÇETİN’İN AİLESİNE ZİYARET’

Ardından Sığacık Marina’yı ziyaret eden Bakan Pakdemirli ve Milletvekili Yıldırım, tsunamiden etkilenen balıkçılarla görüşüp zararlarının karşılanacağını söyledi. Tsunamide suya kapılıp, boğularak hayatını kaybeden Fatma Erçetin’in (89) ailesini de ziyaret eden Bakan Pakdemirli ve Milletvekili Yıldırım, baş sağlığı diledi. Binali Yıldırım dua okudu ve aileye ihtiyaçları olup olmadığını sordu. Binali Yıldırım ve Bakan Bekir Pakdemirli, daha sonra esnafı ziyaret edip dükkanlardaki hasarlarla ilgili bilgi aldı.

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