Bakan Pakdemirli: Testiyi kırmadan bugüne geldik, gıda arzı problemi yok

Salih TEKİN- Oktay POLAT/ERZURUM, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Biz Allah’a şükür, pandemi döneminde testiyi kırmadan bugüne kadar geldik. Yurt dışında market rafları boşaldı. Tüketiciler, market raflarına saldırdı. Türkiye’de bunların hiçbirini yaşamadık. Gıda arzıyla ilgili problem yok. Aslında dünyada da yoktu ama dünya bunu yönetemedi” dedi.

Erzurum’da gezi ve incelemelerini sürdüren Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, MHP İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. İl Başkanı Naim Karataş’la bir süre sohbet eden Bakan Pakdemirli, daha sonra 9’uncu Kolordu Komutanlığı’nı ziyaret etti. Pakdemirli, Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi 15 Temmuz Milli İrade Salonu’nda ‘Söz Sizde Tarım Orman Buluşmaları’ toplantısına katıldı. Toplantıda Pakdemirli’nin yanı sıra Vali Okay Memiş, AK Parti Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Tarım ve Orman Bakanlığı bürokratları ile sektör temsilcileri de yer aldı. Toplantıda konuşan Bakan Pakdemirli, pandemi döneminden geçildiğini hatırlatarak, “Hepimizin ağzında birer maske var. Bir sene öncesinde bunlar yoktu, değil mi? Yani dünya, maalesef dün olduğundan bugün daha farklı; ama dünya sağlıkla ilgili bir belirsizliği yaşarken, bir belirsizlik daha yaşıyoruz. İkinci belirsizliğin adı, gıda. Eğitim dahi ertelenebilir. Milli Eğitim Bakanı, bugün der ki ‘6 ay ben okulları erteledim arkadaşlar’ veya ‘1 sene çocuklar okula gitmeyecek’. Tabi ki kayıptır ama sağlıkla ilgili hiçbir konuyu erteleme şansımız yok. O zaman üretimin, tedarikin devam etmesi lazım” diye konuştu.

‘YURT DIŞINDA MARKET RAFLARI BOŞALDI, YÖNETEMEDİLER’

Bakan Pakdemirli, yurt dışında pandemi sürecinde çoğu kez market raflarının boşaltıldığını vurgulayarak, şunları söyledi:

“Biz Allah’a şükür, bu pandemi döneminde şu ana kadar testiyi kırmadan bugüne geldik. Televizyonları seyrediyorsunuz, yurt dışında neler var? Yurt dışında market rafları boşaldı. Tüketiciler, market raflarına saldırdı. İğneden ipliğe hiç ihtiyaçları olmayacak şeyleri de aldılar değil mi? Türkiye’de biz bunların hiçbirini yaşamadık. Birinci sebebi, sizlersiniz. Önce kendinize bir alkış; ama bizler de sizlerin mesai arkadaşı olarak iyi çalıştık. Pandemiden 1 ay kadar önce biz perakende sektörünü topladık. Dedik ki ‘Hastalık geliyor, market rafları boşalacak. Tüketici psikolojisini yönetmemiz lazım. Tüketici market raflarına saldıracak. Ne yapacağız? O zaman 3 veya 4 defa raflara saldırı olacağını hesap edip, ona göre stoklarınızı düzenleyin’. Böylelikle tüketici bir gitti, iki gitti, üç gitti, dördüncüyü gitti; dedi ki ‘Ben niye evime depoluyorum? Zaten ne zaman gitsem var. Bir problem yok. Gıda arzıyla ilgili bir problem yok. Aslında dünyada da yoktu ama dünya bunu yönetemedi.”

‘ÇİFTÇİMİZİN ÜRETİME DEVAM ETMESİ ÖNEMLİ’

Bakan Pakdemirli, bugün itibarıyla birçok emtiada ciddi fiyat artışları olduğunu, bunun da sağlıkla ilgili riskler giderildiğinde sona ereceğini kaydetti. Üreticinin üretime devam etmesi için birtakım tedbirler aldıklarını belirten Pakdemirli, “Çiftçimizin üretime devam etmesi, son derece önemli. Bu yapılan 101 tedbir ve doğruyla geçen yıl 2 ana majör etkimiz vardı. Biri pandemi hastalığa rağmen diğeri de kuraklığa rağmen Türkiye üretimini artırdı ve cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Bu, sizler sayesinde oldu. 126 milyon ton, 117 milyon tondan geldik ve böyle bir büyüme hiçbir sene yok. Meteorolojik kuraklığa rağmen” dedi.

‘TÜRKİYE 2 BÜYÜDÜ, TARIM 5 BÜYÜDÜ’

Tarımsal büyümede yüzde 4,8’lik oranın yakalandığını belirten Pakdemirli, “Türkiye yüzde 1,8 büyüdü, biz 5 büyüdük. Yani Türkiye 2 büyüdü, tarım- orman sektörü 5 büyüdü. Bu, sizler sayesinde oldu; ama bu alınan tedbirlerin de tabi ki çok büyük faydası var. Tarımsal hasılamız 333 milyar TL’ye geldi, 189 milyardı; Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne başladığımızda. Bunun manası, anlamı da şu; Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi daha aktif, daha hızlı, çalışan, daha çok netice alan bir sistem. Bu yönetim sistemi ile ilgili sizlere bir söz vermiştik değil mi? İşleri daha iyi hale getireceğiz, diye. İşte işleri daha iyi hale getirdiğimizin, yoluna koyduğumuzun da ispatı rakamlar. Diğer konuların hepsi konuşulabilir, eleştirilerin hepsi yapılabilir ama rakamlar, bizim daima daha ileri doğru, daha güzele doğru gittiğimizi de gösteriyor. Yine ihracatta Türkiye tarihinin rekorunu en yüksek değerle aldık. Türkiye tarımsal hasılatta Avrupa’da 1’inci sırada, dünyada da 10’uncu sırada” diye konuştu.

‘TARIM VE ORMAN, FUTBOL KADAR KONUŞUYOR’

Tarım ve ormanı herkesin konuştuğunu, tarım konusunun en az futbol kadar konuşulduğunu vurgulayan Pakdemirli, “Tarım konusu, futbol kadar konuşuluyor mudur Türkiye’de? Tarım konusu, en az futbol kadar konuşuluyor ve o zaman biz de dedik yani bu işi bir sistematiğin içinde konuşalım. 15 yıl ara verilmişti. Tarım Şurası’nı topladık. 5 yıllık plan yaptık. Bu 5 yıllık planı da biz hesap verilebilirlik ilkesi açısından bir iş planı haline çevirelim, her sene de bunun değerlendirme toplantısını yapalım, dedik. 2020’de değerlendirme toplantıları yaptık” dedi.

’19 YILDA 74 MİLYON FİDAN’

Konuşmasında, Erzurum’da yapılan ve devam eden yatırımlarla ilgili de bilgi veren Bakan Pakdemirli, son 19 yılda 8 milyar liralık tarımsal destek ve yatırım yaptıklarını söyledi. 19 yılda 74 milyon fidan diktiklerini, 4 milyar liralık sulama yatırımı yaptıklarını anlatan Pakdemirli, 2021 yılında gerçekleştirilecek projeleri de anlattı.

Bakan Pakdemirli, konuşmasından sonra sektör temsilcilerinin sorularını cevaplandırdı. Toplantının bu bölümü, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

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