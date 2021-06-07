Bakan Pakdemirli su tasarrufu sağlayan teknolojik akıllı sulama sistemini tanıttı

Ali Fuat GÜÇLÜER/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Afyonkarahisar’da baraj ve tarımsal sulama tesislerinde incelemelerde bulundu. Son teknoloji akıllı sulama sistemleri hakkında bilgi veren Bakan Pakdemirli, “Elimde bir cep telefonu var ve bu telefon ile sulama sistemini açıp kapatmamız mümkün. Tüm Türkiye çapında bu sistemlerin yaygınlaştırılması konusunda başta DSİ olmak üzere çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bir dizi ziyaret için geldiği Afyonkarahisar’daki Çay Barajı’nda incelemelerde bulundu. Bakan Pakdemirli’ye Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven ile MHP Milletvekili Mehmet Taytak ve protokol üyeleri eşlik etti.

Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Pakdemirli, bugün ilk defa çiftçilere, yetiştiricilere su vereceklerini ifade ederek, yaklaşık 20 bin dekarlık alanı Çay Barajı sayesinde sulayacaklarını aktardı. Bakan Pakdemirli, “Çay Barajı’mız bitti ama ilk defa bu saatler itibarıyla suyumuzu çiftçimize kavuşturuyor olacağız. Barajın çiftçimize yılda minimum yaklaşık 20 milyon lira gibi katkısı olacak. Hem baraj hem arıtma tesisi hem de isale hatları içeren bir baraj. İki ilçemiz, iki beldemiz ve 12 köyümüze de hayat getirecek bir barajımız. Çay Barajı yaklaşık 600 milyon liraya mal oldu. 2,5 yıl gibi kısa bir sürede bu barajımızı bitirdik. Barajın dolmasını bekliyoruz. Şu an aşağı yukarı yüzde 40 seviyelerde doluluk var. İnşallah daha da fazla dolmasıyla beraber bölgeye hayat katacak bu baraj, içme suyu faydası da sağlayacak. Yarısı içme suyu faydası, yarısı da sulama suyu faydası olmak üzere toplamda da 15 milyon metreküp su depoluyor olacak” dedi.

Daha sonra Çay Barajı çevresindeki kırsal alanda keklik salımı yapan Bakan Pakdemirli, ardından Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı’yı ziyaret etti. Sonrasında Bakan Pakdemirli, Çay sulaması kapsamında ilk kez bahçelere su veren vanayı vatandaşlarla açarak tarlalara suyu ulaştırdı.

‘TASARRUFLU ŞEKİLDE SULAMA YAPIYORSUNUZ’

Bakan Bekir Pakdemirli, sonrasında ise Çobanlar ilçesi sınırlarında bulunan Seyitler sulama tesisine gelerek burada son teknoloji akıllı sulama sistemini anlattı. Tarlalarda cep telefonu ile yapılabilecek sulama sistemini açan Bakan Pakdemirli, şu açıklamayı yaptı:

“Su tasarrufu sağlayan bu sistemlerle çalışıyor olmamız son derece önemli. Tüm Türkiye çapında bu sistemlerin yaygınlaştırılması konusunda başta DSİ olmak üzere çalışmalarımız devam etmekte. Elimde bir cep telefonu var ve bu telefon ile sulama sistemini açıp kapatmamız mümkün. Yaklaşık 30 bin dekar alanda geçerli son sistem sulama tesisleri. Bu günlerde kuraklık ve kuraklığın etkilerini konuşurken su tasarrufu sağlayan bu sistemlerle çalışıyor olmamız son derece önemli. Bu sistemleri de burada hizmete almaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Ben şu anda bir yandan konuşurken bir yandan da sulama sistemini kesiyorum telefon üzerinde. Tüm bu alandaki sulamaları tek bir cep telefonu veya internet sitesi üzerinden takip ve kontrol etmek mümkün. Bu sistem gece vakti ön ödemeli sayaçların belli sıraya alınıp ve o sıra dahilinde sulanmasını sağlıyor. Özellikle çok büyük bir alanda basınç değişikliği olmadan, problem yaşanmadan çok daha tasarruflu bir şekilde sulamayı gerçekleştirme imkanına sahip oluyorsunuz. Tüm Türkiye çapında bu sistemlerin yaygınlaştırılması konusunda başta DSİ olmak üzere çalışmalarımız devam etmekte.”

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