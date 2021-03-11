Bakan Pakdemirli: Kazdağları en hızlı şekilde ağaçlandırılacak

Haluk KARAASLAN/ANKARA, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, endemik bitki türleri, ormanları, pınarları ve mitolojik geçmişiyle büyük öneme sahip Kazdağları’nda tahrip edilen alanların en hızlı şekilde ağaçlandırılacağını söyledi.

Bakan Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğü Konferans Salonu’nda düzenlenen ‘2020 Yılı Yeşilin EN’leri Ödül Töreni’ne katıldı. Programa Pakdemirli’nin yanı sıra, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç ve çok sayıda davetli katıldı. Pakdemirli, kuraklığı ve küresel boyutta afetleri en az etki ile atlatmak için çalıştıklarını ve bu kapsamda orman varlıklarını her geçen yıl daha fazla artırdıklarını söyledi. Pakdemirli, “Son 19 yılda 5,3 milyar fidanı toprakla buluşturarak, orman varlığımızı 2,1 milyon hektar artırarak 22,9 milyon hektara çıkardık. Ağaçlandırma çalışmalarında; Avrupa’da 1’inci, dünyada ise 4’üncü sıradayız. 2023 yılı hedefimiz ise, orman varlığımızı ülke yüzölçümünün yüzde 30’una çıkarmak ve ülke bazında ulusal orman envanterini tamamlayıp, yayımlamak olacaktır” dedi.

‘İNSANSIZ HELİKOPTER KULLANMAYI HEDEFLİYORUZ’

Bakan Pakdemirli, en büyük mücadelelerinin orman varlığını korumak, en büyük düşmanlarının ise orman yangınları olduğunu belirtti. 22,9 milyon hektar orman varlıklarının 12,5 milyon hektarının yangına hassas bölgelerde yer aldığını söyleyen Pakdemirli, “Bu büyük alanı tüm gayretimizle koruyoruz. 2020 yılında da orman teşkilatımız; yangın işçisi, teknik personel, memur ve gönüllülerden oluşan 33 bin 590 kişi ve 4 bin 315 teknik ekipmandan oluşan gücümüzle ormanlarımızı korumak adına seferberlik bilinciyle çalıştı. Bu bağlamda 2020 yılında ilkleri gerçekleştirdik. Avrupa’da orman yangınlarında ilk defa insansız hava aracı kullanan ülke olduk. Böylelikle 234 yangını İHA ile tespit ettik. Ayrıca 15 ton su kapasiteli Mİ 26 tipi helikopteri yani dünyanın en büyük orman yangın söndürme helikopterini kullandık. 12 ton su kapasiteli 2 amfibik uçak ve termal drone’ların ilk defa kullanımını gerçekleştirdik. 2021 yılında 33 helikopter, 5 uçak , 4 İHA ile ilk defa 4 insansız helikopter ve tank kullanmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

‘110 BİN TON BAL ÜRETİMİ GERÇEKLEŞTİRİYORU’

Bakan Pakdemirli, pandemi ile birlikte turizme yeni bir alternatif olan ekoturizm konusunda çalışmalar yaptıklarını belirterek, “2020 yılında 28 ekoturizm yönetim planlaması yaparak, ülkemiz ekonomisine 50 milyon TL katkı sağladık. 2023 yılına kadar ise 60 ekoturizm alanını hizmete sunmayı hedefliyoruz. Günümüz itibarı ile bin 583’e ulaşan mesire yeri sayısı ile ülkemiz ekonomisine 2 milyar lira katkı sağlanmaktadır. Bildiğiniz gibi dünya çam balı üretiminin yüzde 90’ı ülkemiz tarafından gerçekleşmektedir. Bu kapsamda biz de arıcılarımızı ve bal üretimimizi desteklemek adına 76 bin 198 hektar alanda, 590 bal ormanını arıcıların kullanımına sunduk. Bugün itibarı ile 8 milyon kovandan 110 bin ton bal üretimi gerçekleştirilmektedir” ifadesini kullandı.

‘EN HIZLI ŞEKİLDE AĞAÇLANDIRILACAK’

Bakan Pakdemirli’nin konuşmasının ardından ödül törenine geçildi. ‘En Etkin Orman Gönüllüsü’ ödülünü almak için sahneye gelen sanatçı Haluk Levent, Kazdağları’nda tahrip edilen alanın fotoğrafını göstererek, “Sayın Bakanımız daha önce bir söz verdi ve yerine getirdi. Ona teşekkürlerimizi sunduk. Şimdi bu ödülü hak etmem için Kazdağları’nda Kiraz Balanlı halkından geliyorum. Buradaki firmanın yetkilerine son verdi Sayın Bakanımız. Bizler teşekkürlerimizi ilettik. Ama dedim ki ‘bu ödülü hak etmem için şuraların ağaçlandırılması müjdesini ne zaman verebiliriz” dedi.

Bunun üzerine Bakan Pakdemirli, “En hızlı şekilde buralar ağaçlandırılacak, hiç merak etme” yanıtını verdi. Bakan Pakdemirli, ağaçlandırma çalışmalarında Haluk Levent’in çalışmasını da istedi. Ardından diğer ödül kazanan kişilerin ödülleri takdim edildi.

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