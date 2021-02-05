Bakan Pakdemirli: Karadeniz’de hamsi avı ek tedbirlerle başlayacak (2)

ÜRETİCİLERİN ‘5 MİLYON DESTEK’ TALEBİNİ GERİ ÇEVİRMEDİ

Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon’da düzenlenen Tarım-Orman-Sektör Toplantısı’nda konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, her zaman üreticiye kulak verdiklerini ifade etti. Pakdemirli, “Eğer bir derdiniz varsa bizim de derdimiz vardır. Böyle il il dolaşarak, üreticimizin taleplerini dinliyoruz. Bugünlerde de gıda fiyatlarıyla ilgili konular konuşuluyor. 2020’de öyle bir yıl yaşadık ki; dünyadaki tüm ülkelerde market rafları boşaldı, ihracatla ilgili kısıtlamalar oldu, ithalatla ilgili yeni düzenlemeler yapıldı. Türkiye’de market raflarının boşaldığını görmedik. Çünkü çok ciddi çalışmalar yaptık, ilk vakanın görülmesinden aylar önce sektör toplantısı yaptık ve toplantıda ‘lütfen stoklarınızı artırın’ dedik. İlk vakanın görülmesiyle birlikte raflara hücum başladı ama bunun üstesinden geldik. Türkiye, bu sınavı hakikaten çok iyi verdi. Geçen sene herkes evinde otururken, biz çiftimizin eline diplomatik bir pasaport verdik. ‘Herkes evdeyken, sen çık üretimini yap’ dedik. Bunun neticesinde pandemiye göre cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. Geçen yılda meteorolojik bir kuraklık yaşadık. Bu meteorolojik kuraklığın tarımsal kuraklığa dönüşmemesini sağladık. 120 milyon tonla cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık” dedi.

‘17 BUÇUK MİLYAR LİRA YATIRIM BÜTÇEMİZ VAR’

Son 3 yılda tarımsal desteklerin yüzde 65 arttığını belirten Bakan Pakdemirli, “2020 yılında toplam 24 milyar tarımsal destek verildi, 2021 yılında Bakanlığımızın 17 buçuk milyar lira toplam yatırım bütçesi var. Ormancılık faaliyetleri kapsamında yöre halkına yıllık 2.7 milyon lira ek gelir, 400 bin fidan dikimi yapıyor olacağız. Orman köylülerimize 2 milyon lira ORKÖY kredi ve hibe desteği vereceğiz” diye konuştu. Bakan Pakdemirli’nin bu açıklaması üzerine toplantıya katılan sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ‘Destek 5 milyon lira olsun Bakanım’ dedi. Üreticileri kırmayan Bakan Pakdemirli ise ‘Tamam 5 milyon olsun’ diye cevap verdi. Toplantının sonunda Bakan Pakdemirli, üreticilerin taleplerini dinledi.

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