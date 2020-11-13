Bakan Pakdemirli: “İzmir tarihinin en büyük dönüşümü şimdiden hayırlı olsun”

Melis KARAKUZULU/İZMİR, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Deprem bizim gerçeğimiz. Gelin deprem dönüşümünü tamamlamış bir İzmir’e, geleceğine güvenle bakan bir Türkiye’ye ulaşalım. Çocuklarımız için evlerimizi iş yerlerimizi dönüştürelim. Vakit İzmir tarihinin en büyük dönüşümüne ‘Bismillah’ deme vakti. Şimdiden hayırlı olsun diyorum” dedi.

İzmir’de yıkıma neden olan 6,6’lık depremin ardından bölgedeki hasar tespit ve yıkım çalışmaları devam ediyor. Bölgedeki çalışmaları yerinde takip eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir İl Afet Koordinasyon Merkezi’nde bir basın toplantısı düzenledi. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in de katıldığı toplantıda deprem sonrasında iki haftanın geride bırakıldığını hatırlatan Bakan Bekir Pakdemirli, “Hem devlet hem belediyelerimiz hem de sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerimiz İzmirli kardeşlerimizin yanında olduk. İzmir’imizin sıcak insanlarıyla beraberdik. Enkaz altında hayat arayan AFAD, Kızılay, UMKE, JAK ve tüm gönüllülerimize şükranlarımızı sunuyorum. Öpülesi elleriyle enkaz alanlarında canhıraş çalışarak İzmirlilerin yanında oldular. Depremin ardından hızlıca başlamış olduğumuz hasar tespit çalışmalarını da hızlıca tamamladık. Önümüzde riskli yapıların fotoğrafı var. Arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarını tamamladık. İzmir için dönüşüm çalışmasının başlamasının vakti. Hızlıca ilk kazmayı vurup, bir yıl sonra kış gelmeden evleri yıkılan İzmirli kardeşlerimize sıcacık yuvalarını teslim ediyor olacağız. Arkadaşlarından uzak kalan çocuklar, komşularından ayrılan ailelerimiz bir yıl sonra birbirlerine kavuşacak. Vefat edenlerin sayısı 115 oldu. 10 vatandaşımızın tedavisi sürüyor. Bugüne kadar 768 bin kap sıcak yemek dağıtıldı. Kınık Belediye başkanımız, Afyonkarahisar’da Dinar Belediyesi’ndeyken yaşadığı afeti bize anlattı: ‘Biz devletin ve kamunun en üst düzey yöneticisi olarak, 20-25 gün sonra yarım ekmek arası pilav yedik, bunun için rabbimize müteşekkir olduk. Çünkü o güne kadar yemek yiyememiştik’ dedi” diye konuştu.

‘506 AĞIR HASARLI BİNA YIKILACAK’

Deprem sonrasıyla ilgili sayısal verileri aktaran Bakan Pakdemirli, “Sahada 10 binin üzerinde personel vardı. Çalışmaların azalmasıyla şu an 5 bin 225 personel alanlarda. 109 bin binada hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Hasar tespit çalışmalarına göre, 506 ağır hasarlı acil yıkılacak bina ve 5 bin 119 az hasarlı ve 510 orta hasarlı bina tespit edildi. 14 okul ve 8 cami ağır hasarlı gözüküyor. İki haftada 60 milyonun üzerinde bir ödeme yapıldı. Eşya tahliye çalışmaları biten 118 bina var. 18 bina yıkıldı, 8’i yıkım aşamasında” dedi.

İZMİR TARİHİNİN EN BÜYÜK DÖNÜŞÜMÜ

Vatandaşlarla uyum içerisinde olduklarını söyleyen Pakdemirli, “14 bin 116 başvuru aldık. Kira ve taşınma yardımlarımız devam ediyor. Çadırlarda süren hayatı normale döndürmemiz gerekiyor. Daha yavaş bir terk etme ve daha fazla kalma isteği görüyoruz. Hayatı normale döndürmek ve çadır hayatından vatandaşlarımızı kurtarmak maksadıyla, kamu misafirhanelerimiz açık. Konteynerler en kısa sürede altyapı çalışmaları bitmek üzere. Bir hafta 10 gün içinde konteynerler hazır olur. Orta hasarlı binalarda yaşayan ev sahibi ve kiracılara da yardım yapıyoruz. 2 bin 366 vatandaşla psikososyal destek için görüştük. Bayraklı ve Bornova’da kentsel dönüşüm gerçekleştirmek istiyoruz. Bayraklı’da ilk etapta 1 milyon 380 bin metrekarelik, Karşıyaka’da 304 bin metrekarelik rezerv alanlarda, yeni yaşam alanları kuruyor olacağız. Kültürel ve sosyal alanlar, yeşil alanlar, okul, cami tamamlayıp teslim edeceğiz. Bayraklı’da bin, Bornova’da 312 konteynerde çalışmalar devam ediyor. Deprem bizim gerçeğimiz. Gelin deprem dönüşümünü tamamlamış bir İzmir’e, geleceğine güvenle bakan bir Türkiye’ye ulaşalım. Çocuklarımız için evlerimizi, iş yerlerimizi dönüştürelim. Vakit İzmir tarihinin en büyük dönüşümüne ‘Bismillah’ deme vakti. Şimdiden hayırlı olsun diyorum” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI