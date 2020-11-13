Bakan Pakdemirli: “İzmir tarihinin en büyük dönüşümü şimdiden hayırlı olsun” (2)

PAKDEMİRLİ, KARABURUN’DAKİ DEPREMZEDELERİ ZİYARET ETTİ
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir İl Afet Koordinasyon Merkezi’ndeki basın toplantısının ardından Kösedere Mahallesi’ni ziyaret ederek, depremde evleri zarar gören vatandaşlarla görüştü. Bakan Pakdemirli, depremzedelere Karaburun’a çelik ev projesi yapılacağının müjdesini verdi.
Seferihisar ilçesi açıklarında gerçekleşen 6.6 büyüklüğündeki depremde Karaburun’da 1 bina yıkılmış, 44 binada ağır hasar meydana gelmişti.
Melis KARAKUZULU/İZMİR, (DHA)
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