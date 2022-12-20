Bakan Özer: Yarıyıl tatilinde ücretsiz kurslarla öğrencilerin yanındayız

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ANKARA, (DHA)- MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Yarıyıl tatilinde ücretsiz kurslarımızla tüm öğrencilerimizin yanındayız. 21 Ocak’ta başlayan kurslar 5 Şubat Pazar gününe kadar devam edecek. Ocak ayı başında öğrencilerimizin başvurularını alacağız” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı, yarıyıl tatili olan 21 Ocak-5 Şubat’ta matematik, İngilizce, bilim ve sanat alanında 4 farklı kurs açacak. Matematik ve İngilizce kursları için öğretmen başvuruları 7-11 Ocak, öğrenci başvuruları ise 12-17 Ocak’ta alınacak. Bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM) kursları takviminde ise öğretmenler başvurularını 2-6 Ocak, öğrenciler 9-13 Ocak’ta yapacak. Matematik ve İngilizce derslerinde açılacak kurslarda 4’üncü, 5’inci ve 6’ncı sınıf, 7’nci ve 8’inci sınıf, 9’uncu ve 10’uncu sınıflarla 11’inci ve 12’nci sınıflar için 5 grupta etkinlik yapılacak. Öğrenci, bu kursların her ikisine de başvurabilecek. Öğrenciler 1 dersten günlük 2, haftada 10, toplam 20 saatlik programlara dahil olacak. 2 kursa katılan öğrenci, haftada 40 saat ders almış olacak.

BİLSEM destekleme ve yetiştirme kurslarında ise bilim ve sanat alanlarında her atölye programı, günlük en fazla 4 saat olmak üzere toplam 16 saat olarak planlanacak. Öğrenci en fazla 2 farklı atölye/ders grubundan BİLSEM destekleme ve yetiştirme kursuna devam edebilecek. Haftalık 16, toplamda 32 saat atölyelere katılabilecek. BİLSEM kursları 2’nci ve 12’nci sınıf aralığındaki tüm öğrencilere açık olacak.

‘YER SINIRLAMAMIZ YOK’

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ilk kez geçen yaz tatilinde başlatılan ücretsiz kurs uygulamasının öğrencilerden büyük ilgi gördüğünü belirterek, “İlk kez yaz tatilinde açtığımız kurslardan 1 milyon öğrencimiz yararlandı. Öğrencilerimiz de öğretmenlerimiz de çok verimli geçen bu kursların devam etmesini istediklerini belirtti. Bakanlık olarak yarıyıl tatilinde de ücretsiz kurslarımızla tüm öğrencilerimizin yanındayız. Eğitimde fırsat eşitliğinin artırılması için kurslarımız her öğrencimizin erişebileceği şekilde tasarlandı. Bu kurslarda öğrenmeyi çok daha eğlenceli hale getiren bir çerçeve programımız var. Yer sınırlamamız yok. Öğrencilerimiz de öğretmenlerimiz de bulundukları yerleşim biriminde açılan kurslara katılabilecek. 21 Ocak’ta başlayan kurslar, 5 Şubat Pazar gününe kadar devam edecek. Ocak ayı başında öğrencilerimizin başvurularını alacağız” dedi. (DHA)

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