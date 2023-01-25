Bakan Özer: Türkiye, eğitimde de artık sözü dinlenen bir ülke

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KKTC, (DHA)- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) resmi programı kapsamında Başbakan Ünal Üstel ile bir araya geldi. Bakan Özer, Türkiye’nin son yıllarda eğitimle birlikte her alanda dinleyen değil, sözü dinlenen bir ülke noktasına geldiğini söyledi.

Bakan Özer, KKTC Başbakanı Ünal Üstel’i ziyaret etti. Özer, buradaki konuşmasında Türkiye’nin son yirmi yılda eğitim alanında yaşadığı büyük dönüşüm ve ilerlemeye değindi. Eğitim alanında seferberlik gerçekleştirilerek tüm antidemokratik uygulamaların kaldırıldığını ve okullaşma oranlarının zirveye ulaştığını ifade eden Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çerçevesini çizmiş olduğu Türkiye Yüzyılı’nda eğitimin yeri ve önemini anlattı. Türkiye’nin son yıllarda eğitimle birlikte her alanda dinleyen değil, sözü dinlenen bir ülke noktasına geldiğini dile getiren Özer, “Ayrıca son yıllarda mesleki eğitim alanındaki gelişmeler tüm dünyada örnek gösterilen bir noktaya geldi. 2022 OECD Mesleki Eğitim Zirvesi’ne biz ev sahipliği yaptık, gelişmelerimizi aktardık” dedi.

Özer sözlerini şöyle sürdürdü:

“KKTC’nin Türkiye Cumhuriyeti Devleti için anlamını izah etmeye gerek yok, bizim için çok kıymetli. Bu bağlamda, KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun çerçevesini çizdiği şekilde, eğitimlerimizin tamamını sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyacağız. Bizleri kabul etiğiniz için teşekkür ederiz”

“EĞİTİMİMİZİ NASIL DAHA İLERİYE GÖTÜREBİLİRİZ DİYE SİZLERLE İSTİŞARE EDİYORUZ”

Görüşmede konuşan KKTC Başbakanı Üstel, Bakan Özer ve heyetinin ziyaretinin KKTC için çok kıymetli olduğunu dile getirdi. Üstel, “Ülkemizde üniversite, lise, ortaokul ve mesleki okullarımıza devamlı yenilikler yapabilmek için, eğitimimizi nasıl daha ileriye götürürüz diye sizlerle istişare ediyoruz çünkü inanıyoruz ki ülkemizi daha ileriye götürecek olan, eğitimdir. O yüzden eğitimin üzerine hükümet olarak bütün ağırlığımızı koyuyoruz. Sizi ve heyetinizi bir kez daha ülkemizden görmekten gurur, mutluluğu ifade eder, hoş geldiniz dilerim” diye konuştu.

Görüşmede Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz ile Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Cihad Demirli, AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Hasan Ünsal, KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da hazır bulundu.