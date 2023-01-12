Bakan Özer, Macaristan’da Galiçya Türk Şehitliği’ni ziyaret etti

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MACARİSTAN, (DHA)- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Macaristan’daki temasları kapsamında Galiçya Türk Şehitliği’ni ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve beraberindeki heyet, Macaristan temasları kapsamında Kahramanlar Meydanı’nda Şehitler Anıtı ile Birinci Dünya Savaşı’nda Galiçya cephesinde şehit düşen Osmanlı askerlerinin mezarının bulunduğu Galiçya Türk Şehitliği’ni ziyaret etti. Özer, burada Türk ve Macar milli marşlarının okunmasının ardından anıta çelenk bıraktı ve dua okudu.

“TÜRK MİLLETİ, MACAR KARDEŞLERİNİN YANINDA OLACAKTIR”

Şehitlik özel defterini imzalayan Özer, deftere şunları yazdı:

“Macaristan ziyaretim vesilesiyle Birinci Dünya Savaşı esnasında Galiçya Cephesi’nde vermiş olduğunuz şanlı mücadeleden dolayı kabrişeriflerinizin manevi huzurunda bulunmaktan büyük onur duyuyorum. Vatan topraklarından çok uzaklarda, bütün zorluklara göğüs gererek vermiş olduğunuz kahramanca mücadeleyle bizlere miras bıraktığınız vatanın her karış toprağını sizlerden aldığımız ilhamla hiç yılmadan savunmaya devam edeceğiz. Türk milleti geçmişte olduğu gibi gelecekte de Macar kardeşlerinin yanında olacaktır. Ruhlarınız şad, mekânınız cennet olsun.”

Bakan Özer, program kapsamında şehitleri mezarları başında anarak kabirlerine karanfil ve gül bıraktı. Eşi Nebahat Özer ve beraberindeki heyet ile şehitliği ziyaret eden Özer’e Bakan Yardımcısı Petek Aşkar, AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Hasan Ünsal ve Türkiye’nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu da eşlik etti.

Özer, Macaristan temasları kapsamında Gül Baba Türbesi’ni de ziyaret etti.

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