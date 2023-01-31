Bakan Özer, Maarif Okulları, Bakü Avrupa Lisesi ve Bilim Bakü Merkezi’ni ziyaret etti

- Reklam -

Vahdet AYAZ, (DHA)- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Azerbaycan’daki programı kapsamında TMV Uluslararası Maarif Okullarını, Bakü Avrupa Lisesi ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının (T3 Vakfı) kurduğu Bilim Bakü Merkezi’ni ziyaret etti.

Azerbaycan temaslarını sürdüren Bakan Özer, TMV Uluslararası Maarif Okullarını ziyaret ederek öğretmenlerle bir araya geldi, okul yöneticilerinden bilgi aldı. Bakan Özer ayrıca Bakü Avrupa Lisesinde incelemelerde bulundu, ardından da Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının (T3 Vakfı) kurduğu Bilim Bakü Merkezini ziyaret ederek bilgi aldı.

FOTOĞRAFLI

- Reklam -