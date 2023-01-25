Bakan Özer, KKTC Meclis Başkanı Töre ile görüştü

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Vahdet AYAZ, (DHA)- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) resmi programı kapsamında KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre ile görüştü.

Bakan Özer, görüşmede Türkiye’nin eğitimde büyük bir dönüşüm yaşadığını belirterek, “Türkiye artık demokratik toplumsal taleplere duyarlı bir şekilde her geçen gün güçlenerek, kalitesini atarak yoluna devam ediyor. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın altını çizmiş olduğu Türkiye Yüzyılı vizyonuyla Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında atılımlardaki en temel şey, eğitimdeki dönüşümdür. Özellikle son yirmi yılda yapan dönüşüm gerçekten Türkiye Yüzyılı’nın çok daha güçlü bir şekilde gerçekleşmesinde büyük bir katkı sağlayacaktır” dedi.

Özer, okul öncesinden yükseköğrenime eğitimin tüm kademelerinde Türkiye’nin eğitim alanındaki deneyimlerini KKTC’ye aktararak elde edilecek başarıları tüm dünyaya birlikte göstermek istediklerini söyledi.

“MİLLİ HAK VE MENFAATLERİN BİR BÜTÜN OLARAK ELE ALINMASI GEREKİR”

KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre ise görüşmede yaptığı konuşmada, Türk milletinin ve Kıbrıs Türk halkının, milli hak ve menfaatlerinin bir bütün olarak ele alması gerektiğini ifade ederek “Devleti yaşatmak için mutlaka bilime ve teknolojiye önem vermemiz gerekir ama bundan önce de mutlaka milli şuur olması lazım. Milli ve manevi değerler olmazsa bir yol kat etmemiz mümkün değildir. En büyük ilim adamını da yetiştirseniz millî ve manevi değerleri yoksa kendi milletine ters düşebilir” değerlendirmesinde bulundu.

Töre şunları söyledi:

“Ana vatan Türkiye’nin Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, bizim gözlemci üye olarak Türk Devletleri Teşkilatı’nda bulunmamız yönünde gösterdiği çaba için müteşekkiriz. İşte ‘Dünya beşten büyüktür.’ ifadesi de bugün dünyada kabul görüyor. Yeni bir yılın başlangıcındayız. İnşallah, Türk milletinin yüzyılı, Türkiye’nin yüzyılı olacaktır. Kıbrıs Türk halkı, Türk milletinin mensupları olarak biz de içinde olacağız. Sizleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gördüğümüzde özgüvenimiz artıyor, çok mutlu oluyoruz, bayram yaşıyoruz.” ifadelerini kullandı.

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