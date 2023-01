Bakan Özer, Bakü Mesleki Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti

- Reklam -

Vahdet AYAZ, (DHA)- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, programı kapsamında Bakü Devlet Mesleki Sanayi ve Mesleki Eğitim Merkezini ziyaret etti.

Özer, burada çiçekçilik, kostüm tasarım, seramik atölyelerini gezdi yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Özer, daha sonra Türkiye’de mesleki ve teknik Anadolu liselerinde alanlarında eğitim aldıktan sonra Azerbaycan’a dönen ve burada görev yapan öğretmenlerle bir araya gelerek sohbet etti. Özer, öğretmenler odasında mesleki eğitim liseleri yöneticileri ve öğretmenlerle de bir araya geldi.

Özer, öğretmenlerle sohbetinde Azerbaycan’a ‘bir millet iki devlet olarak baktıklarını ve Azerbaycan’da olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek “İki ülke arasında güçlü ilişkiler kurulmak isteniyorsa bunun ana kanunu eğitim… Özellikle kültür ve eğitim eklendiği zaman çok daha fazla açılımlarla o ilişkiler gelişmeye devam eder” dedi.

Türkiye’nin 19 milyon öğrenci ile 1.2 milyon öğretmenin olduğu bir eğitim sistemine sahip olduğunu anımsatan Özer, özellikle son yirmi yılda eğitim sisteminde fırsat eşitliği alanında çok önemli yatırımlar yapıldığını kaydetti.

Son yıllarda yapılan dönüşümlerle mesleki eğitimin çok güçlü hale getirildiğini belirten Özer, değişiklikten önce tüm Türkiye’deki çırak ve kalfa sayısı 159 bin iken değişiklikten sonra bu sayının 1 milyon 400 bine ulaştığını söyledi. Özer, bu sayının önemini vurgulamak için OECD Eğitim Bakanları Toplantısı’nda Fransız Eğitim Bakanın, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un mesleki eğitimle ilgili en büyük projesinin mesleki eğitime katılan kişi sayısını 300 binden 1 milyona çıkarmak olduğunu ancak sayının 800 binde kaldığını aktardı.

Sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştirmek için sektörle birlikte her şeyi planladıklarını dile getiren Özer, mesleki eğitimde öğrencilerin yaparak öğrenerek eğitim aldıklarını, döner sermaye kapsamında öğrenci ve öğretmenlerin ürettikleri miktar oranında pay aldıklarını söyledi.

Özer, bu kapsamda üç-dört sene önce 200 milyon bandında olan üretim kapasitesini 2022 yılında on kat artırarak 2 milyar 335 milyonluk bir üretim kapasitesine ulaştırdıklarını ifade etti. Mesleki eğitim alanında patent, faydalı model, marka ve tasarım bağlamında da Türkiye’nin büyük bir kapasiteye ulaştığını, yıllık ürün tescil sayısını 3’ten 2022 yılında 8 bin 300’e ulaştırdıklarını, bunların 161 tanesinin ticarileştirildiğini söyledi.

Özer şöyle devam etti:

“Meslek liselerinde tamamen inovatif yaklaşımlarla 50 tane Ar-Ge merkezi kurduk. Türkiye’de meslek liseleri artık ihracat yapmaya başladı, biyomedikalden tutun kağıt havluya kadar… Ben bu deneyimleri sizlerle, kardeş ülkeyle paylaşmaktan mutluluk duydum. Zaten burada da gördüm, öğretmenlerimiz Türkiye’ye gelmişler. Orada eğitimler almışlar, karşılıklı ilişkiler her geçen gün artıyor. Her türlü destek vermeye hazırız.”

Bakan Özer’e Bakan Yardımcıları Petek Aşkar ve Sadri Şensoy, Azerbaycan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı İdris İsayev, AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Hasan Ünsal, Destek Hizmetleri Genel Müdürü Levent Özil, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Cevdet Vural, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Nazan Şener, Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Murat Süt, Bakü Eğitim Müşaviri Ali Rıza Altunel ile Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı eşlik etti.

