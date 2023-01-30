Bakan Özer, Azerbaycan’da Türk Şehitliği’ni ziyaret etti

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Vahdet AYAZ, (DHA)- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de ilk programı kapsamında Azerbaycan’ın önceki Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev ve eşi Zarie Aliyeva’nın de kabrinin bulunduğu Fahri Hiyaban’ı, ardından Azeri Şehitliği ve Türk Şehitliği’ni beraberindeki heyetle ziyaret etti.

Bakan Özer, şehitlik defterine şunları yazdı:

“Yüce Türk Milletinin Kahraman Evlatları, Aziz Şehitlerimiz, Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusu’nun destansı kahramanlıklarını anmak ve Azerbaycan’ın bekası uğrunda kardeşlerinizle omuz omuza mücadele verirken yaptığınız fedakârlıkları yâd etmek üzere bugün manevi huzurunuzda bulunuyoruz.

Vermiş olduğunuz bu mukaddes mücadele, her birimizin kalbinde ölümsüz bir mahiyet kazanmıştır. Çanakkale Muharebeleri’ne katılarak şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerinizin isimlerinin Gelibolu’da takdir ve saygıyla anılışı gibi, sizin de isimleriniz başkent Bakü’nün bu değerli mekânında her daim aynı duygularla anılacaktır.

Azerbaycan’da kardeşlerinin yardımına koşan sizler, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki birlik, beraberlik ve dayanışmanın temelini teşkil eden sarsılmaz dostluğun mimarları, ülkelerimizin sözde değil, özde kardeşliğinin en derin bağlarına dokunan nakışlarısınız.

‘Azerbaycan’ın sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir.’ ve ‘bir millet iki devlet’ şiarlarıyla vücut bulan Türkiye-Azerbaycan kardeşliği ilelebet var olacaktır.

Bir toprak, ancak uğruna kan döküldüğünde ‘vatan’ olur. Kanlarının son damlasına kadar mücadele vererek bu toprakları vatan yapan tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, bu vesileyle tüm şehitlerimizin aziz hatırasını saygı ve minnetle bir kez daha anıyorum.

Ruhlarınız şad olsun.”

Ziyarette Bakan Özer’e eşi Nebahat Özer, Bakan Yardımcıları Petek Aşkar ve Sadri Şensoy; AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Hasan Ünsal, Destek Hizmetleri Genel Müdürü Levent Özil, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Cevdet Vural, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Nazan Şener, Bakü Eğitim Müşaviri Ali Rıza Altunel ile Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı eşlik etti.

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