Bakan Özer, Azerbaycan Eğitim Bakanı Amrullayev ile bir araya geldi

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Vahdet AYAZ, (DHA)- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bakü’de iki ülkenin eğitim alanındaki iş birliğini güçlendirmek amacıyla Azerbaycan Eğitim Bakanı Emin Amrullayev ile bir araya geldi. İki Bakanın başkanlığında heyetler arası görüşmeler gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, resmi temaslarda bulunduğu Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Azerbaycan Eğitim Bakanı Emin Amrullayev ile bir araya geldi. İki Bakanın başkanlığında heyetler arası görüşmeler de gerçekleştirildi. Bakan Özer, Azerbaycan’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek iki ülke arasındaki ilişkilerin çok daha güçlü hâle gelmesi için eğitimin en başat alanlardan birini oluşturduğunu kaydetti.

Bakan Özer, şunları söyledi:

“Yıllardan beri Azerbaycan’la eğitim alanında yapmış olduğumuz iş birliklerinden de büyük memnuniyet duyuyoruz. Gerçekten Türkiye son yirmi yılda eğitim alanında çok büyük bir dönüşüm geçirdi. Okullaşma oranlarından eğitimde dijitalleşmeye, öğretmenlerin eğitiminden mesleki eğitimdeki dönüşüme tüm bu biriken deneyimleri sizlerle paylaşmaktan gerçekten büyük mutluluk duyacağız. Zaten paylaşıyoruz ama bunları daha büyük bir çerçeve içinde daha ileri noktalara taşımaktan gerçekten büyük mutluluk duyacağız.”

Bugün de çok kapsamlı bir heyetle Azerbaycan’a geldiklerini vurgulayan Bakan Özer, “İsteğimiz, bu ilişkilerin çok daha sağlam bir zemine kavuşturup hızlı bir şekilde ilerlemesi. Sizin de deneyimlerimizden de biz yararlanmak istiyoruz. Hem de bizim deneyimlerimizi kazanımlarımızı sizlerle paylaşmaktan gerçekten büyük memnuniyet duyacağız” dedi.

Türkiye Maarif Vakfı’nın açılmasındaki desteklerinden dolayı Azerbaycan Eğitim Bakanı Amrullayev’e teşekkür eden Bakan Özer, sözlerine şöyle devam etti:

“Türkiye Maarif Vakfımız burada da çalışmaya başladı. İnanıyorum ki Türkiye Maarif Vakfı’nın açılması, bizim iş birliklerimizin güçlenmesinde çok büyük bir dönemeç oluşturacak. Yine iki Cumhurbaşkanının ahitleşmiş olduğu bir üniversitenin Azerbaycan’da kurulmasıyla ilgili sürecin hızlanmasından da bu bağlamdaki desteklerimizden de büyük memnuniyet duyacağız. Bir de buradaki Türk okulumuzun yeni bir açılımla kapasitesini artırmayla ilgili süreçlerde desteğiniz bizim için çok kıymetli. İnşallah, orada da güzel bir açılım yaparak bu ilişkilerimizi çok daha güzel noktalara taşıyacağız. Tüm heyetimizle söz konusu Azerbaycan olduğu zaman çok farklı bir heyecan duyuyoruz. Bu ilişkilerin boyutunu geliştirebilmekten yapmış olduğumuz destekler bize mutluluk veriyor. Umut ediyorum ki bugünkü görüşmemiz Teknofest ziyaretinden sonra tekrar sizlerle de bir araya gelerek bu görüşmemiz Azerbaycan ile Türkiye Cumhuriyeti’nin eğitim alanındaki iş birliklerinde yeni bir dönemeç oluşturacaktır. Tekrar ev sahipliğiniz ve davetiniz için bütün heyetim adına teşekkür ediyorum, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”

Azerbaycan Eğitim Bakanı Emin Amrullayev de Bakan Özer ve heyetini Azerbaycan’da ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu belirterek iki ülke arasındaki eğitim iş birliğinin güçlendirilmesi için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Görüşmede Bakan Özer’in yanı sıra Bakan Yardımcıları Petek Aşkar ve Sadri Şensoy, AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Hasan Ünsal, Destek Hizmetleri Genel Müdürü Levent Özil, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Cevdet Vural, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Nazan Şener, Bakü Eğitim Müşaviri Ali Rıza Altunel ile Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı da yer aldı.

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