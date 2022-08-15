Bakan Özer: 2021’in sonunda kütüphanesiz okul bırakmadık

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Şaduman UNUTMAZ- Canberk ÖZTÜRK/ ANKARA, (DHA)- MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ‘Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi’ne ilişkin, “2 ay gibi kısa sürede 2021’in sonunda kütüphanesi olmayan okul bırakmadık. Tüm okullarımızda kitap sayısını, 28 milyondan 70 milyona çıkardık. Yıl sonu hedefimiz, kitap sayısını 100 milyona çıkarmak” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Özer, Hasan Celal Güzel Anadolu İmam Hatip Lisesi’ndeki ‘Prof. Dr. Erol Göka Kütüphanesi’nin açılışına katıldı. Programda Bakan Özer’in yanı sıra Ankara Valisi Vasip Şahin, ismi kütüphaneye verilen Prof. Dr. Erol Göka da yer aldı. Program, okul korusunun müzik dinletisi ile başladı. Özer, yıl sonunda kütüphanelerdeki kitap sayısını 100 milyona çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, “Sayın hocamızın kütüphaneye ismini verirken ‘Evine yakın olan bir okul olsun’ diye istirham ettim. Kültür sanat evinin yanındaki bir okul olması, oraya ayda 1 kez gelmesi öğrenciler ile konuşması, öğretmenler ile konuşması, kütüphanesine bakması için. Çok başarılı projeleri hayata geçirdik. ‘Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi’ ayrı bir anlam ifade ediyor. Proje kapsamında 2 ayda 16 bin 361 kütüphane yaptık. 2 ay gibi kısa sürede 2021’in sonunda kütüphanesi olmayan okul bırakmadık. Tüm okullarımızda kitap sayısını 28 milyondan 70 milyona çıkardık. Yıl sonu hedefimiz kitap sayısını 100 milyona çıkarmak” diye konuştu.

‘TÜM OKUL YÖNETİCİLERİNİ İSTANBUL’DA BİR ARAYA GETİRECEĞİZ’

Bakan Özer, yaşayan bilim insanlarını kütüphanelerle buluşturmak istediklerini kaydederek, şunları söyledi:

“Aydınlarımızı, bilim insanlarımızı, kültür- sanat insanlarımızı kütüphanelerimizle buluşturalım istedik. Buradaki amacımız, bu okullar ile o bilim insanlarımızı eşleştirmek. İstanbul’da başlattığımız bu projeyi, bugün itibari ile Ankara’da başlatıyoruz. Aile içindeki iletişimin güçlenmesi, özellikle gençlerin madde bağımlılığı ve diğer bağımlılıklardan kurtulabilmesi, kültürel değerlerin ebeveynlerden çocuklara tevarüs etmesiyle ilgili çok kıymetli bir projeyi başlattık. İstanbul, Ankara, İzmir, Samsun, Adana, Şanlıurfa ve Erzurum’da başlatmış olduğumuz bu projeyi Emine Erdoğan hanımefendinin himayesinde 81 ile yaygınlaştırıyoruz. Hedefimiz 1 milyon aileye ulaşmak. İkincisi, öğretmenler ve okul yöneticileri. Öğretmenler, okul yöneticilerimiz bizim en değerli varlıklarımız. Öğretmenlerimiz ne kadar güçlüyse eğitim sistemimiz o kadar güçlü. Öğretmenlerimiz ne kadar kültürümüzün taşıyıcısı ise o kadar başarılıyız. İşte bu bilinçle 2 farklı adım attık. Birinci adımımız İstanbul’da bir yönetici akademisi kurarak Türkiye’deki tüm okul yöneticilerinin İstanbul’da kültür, tarihi, medeniyet bilinci seminer serilerine dahil etmek oldu. Önce fen liseleriyle başladık sonra sosyal bilimler lisesi sonra Anadolu lisesi. İnşallah haftaya da güzel sanatlar, spor liseleri ve bilim sanat merkezlerinin yöneticileriyle bir araya geleceğiz. Öğretmenlerimizin kişisel gelişimleri ve mesleki gelişimleriyle ilgili çok kapsamlı eğitimlere ağırlık verdik. 2020 yılında öğretmen başına düşen eğitim saati 44 iken 2021 yılında bunu 94 saate çıkardık. 2022 yılındaki hedefimiz öğretmen başına düşen eğitim saatini 120 saate çıkarmak ve bunu gerçekleştirmek için 2021’de öğretmen eğitimi için ayrılmış olan 8,9 milyonluk bütçeyi 292 milyona çıkardık. Üçüncüsü, kitap; işte kütüphaneler.” (DHA)

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